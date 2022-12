"Cuál clonación, hicieron sobreventa”: Profeco alista multa millonaria contra Ticketmaster

Los conciertos que Bad Bunny ofreció este fin de semana en la Ciudad de México revelaron los fraudes cometidos en la venta de boletos a cargo de Ticketmaster y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la llamó a cuentas por sobreventa, además que alista una millonaria multa.

Durante los dos días en los que "El Conejo Malo" ofreció su show, cientos de fans -cuya cifra aún es una incógnita- no pudieron entrar al estadio Azteca debido a la presunta clonación de boletos adquiridos a través de su sitio.

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, negó que se trate de una clonación y la llamó una sobreventa.

“Tiene que ver con que ellos que vendieron lugares de más y cuando vendieron de más ellos decidieron cuál de los dos lugares vendidos doble iban a dejar entrar. Normalmente fue el que llegó primero. Eso le ha llamado Ticketmaster clonación. Eso no es una clonación, es una venta doble, es una sobreventa. Me caben 10 y vendo 11, y luego digo ‘ah, clonaron uno’. Cuál clonación, hicieron una sobreventa”, afirmó en entrevista con El Sol de México.

“Ellos le pueden llamar como quieran y eso es lo que estamos averiguando, ellos tienen el derecho a defenderse. A ver explícame por qué no es una sobreventa”, preguntó el procurador a Ticketmaster.

La compañía tiene una semana para responderle o de lo contrario la Profeco iniciará el proceso de multa.

“Avanzamos a la siguiente etapa, se les multa, se le llama procedimiento de acción a la ley, pero todo lo que hagamos en ese sentido es independiente a que ya le devuelvan el dinero más 20 por ciento a los consumidores defraudados”.

La multa, según Sheffield, ascenderá a 10 por ciento de sus ventas del año anterior.

“Dentro del mismo proceso lo determinamos, no sabemos exactamente cuánto vendieron, pero para empezar es información confidencial y queda dentro del proceso, es sobre sus ventas, no sus utilidades. Son multas muy cuantiosas… normalmente no las liquidan”, aseguró.

El procurador agregó que Ticketmaster puede ampararse en lo contencioso y administrativo, pero defenderá la multa. “Esos procesos son largos, por eso la devolución e indemnización corre por un carril diferente”.

Ticketmaster debe reembolsar el costo total de quien haya adquirido entradas legítimas en canales oficiales y, además, debe compensar a los consumidores con un bono no menor al 20 por ciento del precio pagado.

Los consumidores afectados también podrán llamar al Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y/o al número 800 468 8722, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas, sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas; o bien enviar un correo electrónico a asesoria@profeco.gob.mx

Hace un mes, el periódico estadounidense The New York Times informó que el propietario de Ticketmaster, Live Nation, es investigado por autoridades de ese país por el presunto abuso de poder en la industria de la música.

La División Antimonopolio del Departamento de Justicia estadounidense ha recabado información desde 2010 sobre la dinámica de la industria. En México aún no existe un proceso similar.

