Cada minuto, un mexicano se contagia de Covid-19

México llegó “a la parte más difícil de la epidemia” de Covid-19 en donde se contagia un mexicano cada minuto y por hora han muerto cinco personas, por lo que el Ejército y la Marina entraron a operar con el Plan DN-III en su fase de “auxilio” a la población.

El despliegue de las fuerzas armadas será en mayor medida en las entidades en donde se concentra el mayor número de casos de contagio: Ciudad de México, la zona conurbada del Valle de México, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo y Baja California, anunció el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sociedad IMSS construirá hospital Covid-19 en Autódromo Hermanos Rodríguez

Son las entidades que hasta ahora reportan el mayor número de personas hospitalizadas, en promedio ocupan una de cada dos camas disponibles. Sin embargo, la Ciudad de México llegó a 69 por ciento de saturación, dio a conocer la Secretaría de Salud.

En esos estados se instalaron los primeros 30 hospitales operados por los militares y marinos a fin de “atender la prioridad que se les dio a estos seis estados”, dijo el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

“La parte más difícil de la epidemia ha llegado, como saben ustedes, por lo cual es necesario evitar la saturación de hospitales y la lamentable pérdida de vidas humanas”, afirmó el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Al hacer el anuncio en Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó “vamos a comenzar con la aplicación del Plan DN-III y el Plan Marina de reforzamiento a toda la estrategia que se viene aplicando para enfrentar la pandemia de coronavirus”.

“Tenemos infraestructura, hospitales, camas, ventiladores, especialistas, médicos y enfermeras suficientes en lo que tiene que ver con el sector salud”, dijo el mandatario, al tiempo que agradeció la entrega de los profesionales de la salud durante la emergencia sanitaria para salvar vidas.

Sociedad Estamos aplanando curva de contagios de Covid-19: López-Gatell

Durante la conferencia mañanera, el mandatario destacó que la capacidad hospitalaria no ha sido rebasada. “A pesar de la tragedia, del dolor, tuvimos la suerte de prepararnos porque hubiera sido más difícil enfrentar la pandemia sin tiempo. Otro elemento que la epidemia en México no se está expresando de manera uniforme y como no ha llegado a todo el país, permite concentrar esfuerzos donde más se necesita y saliendo de los estados críticos apoyaremos a los estados que lo requieran posteriormente”, explicó.

Sostuvo que “ya falta poco. Ya se ve la luz al final del túnel. Creo que puede ser nada más este mes (el aislamiento masivo). Ese es mi pronóstico. En algunos lugares vamos a regresar a la normalidad poco a poco, con cuidado, con medidas sanitarias desde el día 17 de mayo y el 1 de junio queremos hacerlo a nivel nacional”.

El Plan DN-III-E incluye el resguardo de aeropuertos y de 38 almacenes del IMSS. Hasta ahora contrató a cuatro mil 225 profesionales de la salud.

En la etapa de auxilio, la Secretaría de Marina, a través del Plan Marina, acondicionó nueve hospitales navales para atención médica especializada de personas graves con Covid-19.

Mientras que para los casos positivos con sintomatología leve, la Marina cuenta con cinco Centros de Aislamiento Voluntario (CAV) que se localizan en los Estados de Guerrero y Veracruz, así como en la Ciudad de México en las alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza.

México Juez ordena garantizar apoyo a personas vulnerables ante Covid-19

Para brindar apoyo logístico, la Armada dispone de siete unidades de superficie (buques), 12 aeronaves de ala fija y móvil (de las cuales ocho fungen como ambulancia aérea), además de 41 vehículos que, en caso necesario, trasladan a los portadores del virus o sospechosos; el material y equipo necesario, así como a los especialistas en sanidad naval.

La Secretaría de Salud dio a conocer que México llegó a las cien mil personas atendidas con síntomas de Convid-19 y de ellas una cuarta parte, 24 mil 905, fueron confirmadas como portadoras del virus que ocasiona la emergencia nacional.

Los datos que presentó la secretaría revelan que en las últimas horas se sumaron 117 fallecimientos más, lo que implica que se registraron cinco muertes por hora.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, dijo en la conferencia de prensa de la noche en Palacio Nacional que en este momento hay 13 mil 387 camas disponibles para pacientes con infección aguda grave: “se trata de pacientes con signo de alarma pero que no requieren un ventilador”.

Con información de Gabriel Xantomila y Manrique Gandaria | El Sol de México