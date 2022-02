Keren ingresó al IMSS para dar a luz, pero perdió la vida y comenzó el calvario de su familia

La sociedad mexicana no había terminado de salir del impacto por el descubrimiento del cadáver de un bebé al interior de un penal en Puebla, cuando un nuevo caso la volvió a sacudir; esta vez con escenario en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California.

Keren Vallejo ingresó a la clínica 31 del IMSS, en Mexicali, para dar a luz a su segundo hijo en lo que se esperaba fuera un parto como cualquiera que se atiende en la institución; sin embargo, repentinamente fue sometida a una cesárea y momentos después perdió la vida.

Michael Cortez Martínez, esposo de Keren, detalló que ella ingresó a la clínica 31 del IMSS la mañana del domingo 30 de enero y para la tarde le indicaron que había sido sometida a una cesárea; horas después le llamaron para informarle que había surgido una complicación.

“Me entrevisté con una mujer joven que aplicó la anestesia y otro doctor; me dicen que se puso grave, que respondió y movió las manos, pero que se le bajó la presión: la sientan y le quitan un poco de anestesia y en ese momento fue trasladada a la clínica 30”.

En la clínica 30 otro médico le informó a Michael que su esposa había fallecido y le ofrecieron ahí mismo realizarle una autopsia para determinar la causa de muerte.

Virales Keren murió después de una cesárea; IMSS extravió su cuerpo

De acuerdo con la familia de Keren pasaron 12 horas hasta que les entregaron el certificado de defunción, el cual establecía como causa de muerte un choque hipovolémico y una hemorragia peritoneal.

Cortez Martínez señaló que habían llevado el control del embarazo en otros hospitales y acudían al IMSS para los trámites legales, y que la gestación se desarrollaba de manera normal.

La familia de Keren acudió a la Fiscalía General del Estado para iniciar una denuncia por el delito de responsabilidad médica y técnica debido a cómo sucedió su muerte.

Instituciones chocan por autopsia

La Fiscalía ordenó que el IMSS entregara el cuerpo para realizar una segunda autopsia, tras lo cual se registró otra irregularidad, ya que la clínica habría enviado entregado un cuerpo equivocado.

“El Seguro les entrega un cuerpo que el doctor no reconoció, era una mujer morena que además no tenía seña de autopsia”, declaró Michael.

El esposo de Keren anotó además que personal del IMSS volvió a comunicarse con él para pedirle que regresara el certificado de defunción para hacer una corrección porque contenía un error pero decidió no devolver el documento.

Sociedad Renuncian directora y subdirectora de clínica 31 del IMSS por caso Keren

Más tarde se confirmó que el cuerpo había llegado al Servicio Médico Forense (Semefo), pero se notificó a la familia que no se podría realizar una nueva autopsia, ya que se habían retirado todos los órganos del cuerpo.

Posteriormente, el 2 de febrero, el IMSS informó que se investigarían las circunstancia de la muerte de Keren, así como los protocolos que se aplicaron para contener el deterioro en su estado y aplicar las sanciones correspondientes en caso de ser necesario.

Sin embargo, la dependencia negó haber entregado un cuerpo equivocado al Semefo como señalaron los familiares, al tiempo que aseguró que daría atención inmediata a los requerimientos de las autoridades ministeriales que investigan el caso.

El 4 de febrero, César Raúl González Vaca, titular del Semefo, declaró que no fue posible determinar las causas de muerte porque el cuerpo no tenía ninguno de los órganos, situación que hasta ahora no se había visto dentro de la dependencia.

“Se revisa primero el cráneo y se encuentra una incisión previa y a la apertura está vacío, sin el cerebro, se procede después al tórax y abdomen también se encuentra que faltan varios órganos”.

El responsable del Semefo explicó que el retiro de los órganos ni siquiera se practica en las autopsias que se realizan en la dependencia a su cargo.

“No sé con qué finalidad se hayan extraído todos los órganos”, declaró Gonzalez Vaca.

IMSS asegura que siguieron protocolos

Por su parte, la delegación del IMSS descartó que sea irregular la entrega de un cuerpo sin órganos, ya que para la realización de una autopsia clínica se contempla retirarlos para su debido análisis.

Desiree Sagarnaga Durante, titular de la delegación, informó que el instituto procedió con el proceso de acuerdo al artículo 35 bis de la Ley General de Salud, que contempla el retiro de órganos para su análisis, lo cual va de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de la Salud y es una práctica que se utiliza en otros países.

En ese momento, el IMSS señaló que los órganos se encontraban debidamente identificados dentro de la institución y que no se entregaron al Semefo porque se les estaban realizando los análisis correspondientes a la autopsia autorizada por el esposo de Keren y que estarían a disposición de la autoridad ministerial en cuanto lo solicitase.

En medio de las investigaciones, tanto la directora como la subdirectora de la clínica 30 presentaron su renuncia, que fue aceptada por Sagarnaga Durante y dada a conocer a través de una tarjeta informativa del IMSS.

Apoyo de autoridades estatales

El caso cobró tanta relevancia a nivel nacional que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, informó que ya se encontraba en contacto con la familia de Keren y que instruyó al coordinador de su gabinete para que de seguimiento al caso.

Asimismo, agregó que Secretaría del Bienestar dará apoyo a Michael Cortez para la manutención de los dos hijos que dejó Keren, quienes además recibirían becas.

En su búsqueda por que este caso no quede en el olvido y que las autoridades rindan cuentas por la muerte de Keren, su familia convocó a una marcha el próximo 21 de febrero, en la clínica 30 del IMSS.

Con información de La Voz de la Frontera