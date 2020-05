Centro Vacacional Oaxtepec será habilitado para pacientes con Covid-19

Durante su visita al estado de Morelos, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, recorrió las instalaciones del Centro Vacacional Oaxtepec en donde dio a conocer que se habilitarán como albergue para atender a 450 pacientes jóvenes y sin comorbilidades que den positivo a Covid-19 para realizar su aislamiento.

Zoé Robledo en diferentes instalaciones del Instituto ubicadas en Cuernavaca, Cuautla y Oaxtepec, atendió las peticiones del personal, pero también anunció y detalló las acciones que se emprenderán por parte del área que él encabeza.

Es por ello que se van a recibir a los pacientes de Covid-19 considerados como no graves, es decir gente joven que no tiene ninguna comorbilidad, y que no tiene otra enfermedad, pero que se evita que al ir a su casa contagie a alguien más, por lo que este espacio será pata pasar una cuarentena voluntaria y pueden ir a este espacio a pasar los días que presente la enfermedad.

¿Dónde se van a quedar?

Robledo Aburto explicó que los pacientes se quedarán en dos hoteles ejecutivos y cuatro hoteles familiares, por lo que los pacientes contarán con internet, cuarto con televisión, áreas para la resiliencia y además contarán con horarios para realizar actividades, además de que se les otorgarán alimentos.

Cortesía | IMSS

Con esto dijo que se busca romper con cadenas de contagios y además de atender los determinantes sociales de la salud, “ya que alguien que vive en una casa y que no puede poner un solo baño exclusivo para quien esta enfermo, puede venir aquí”, precisó.

Señaló que en este espacio estará con una capacidad de 600 personas, de las cuales dijo que 450 serán pacientes y 150 será personal que se quedará en ese sitio para atender a los pacientes y revisar que sus síntomas estén estables y brindándoles la atención adecuada.