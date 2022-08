El 61.4 por ciento de las concesiones de agua están “acaparadas” por empresarios: CNDH

El 61.4 por ciento de las concesiones de agua del país se encuentran acaparadas por las industrias cerveceras, acereras, agropecuarias, mineras, papeleras, automotrices y embotelladoras, denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con base en datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A más de cinco meses de que la sequía mostrara sus estragos más fuertes en el país y especialmente en Nuevo León, la CNDH emitió un llamado a las autoridades locales y federales, así como legislativas y judiciales para erradicar la corrupción que prioriza el otorgamiento de concesiones desmedidas de agua a empresas que además de explotar los mantos acuíferos, los contaminan y afectan el derecho de las personas a tener acceso al agua potable para satisfacer sus necesidades.

Te puede interesar: Conagua declara emergencia por sequía en México

En su pronunciamiento frente a esta crisis, la Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguró que es prioritario abandonar prácticas “neoliberales” que contemplan a este recurso natural como un bien material en lugar de priorizar su uso personal y doméstico como se establece en la constitución.

“Para la CNDH resulta prioritario que el Estado mexicano deje de ver en el agua un producto mercantil más que puede ponerse a disposición de grandes capitales nacionales o internacionales con meros fines de lucro -como se hizo durante el llamado periodo neoliberal-, ya que dicha forma de concebir a los recursos hídricos prioriza su uso dentro del mercado y dificulta su correcta distribución de forma equitativa y suficiente, pese a tratarse de un recurso protegido por nuestra Constitución Política en su artículo 4º”, criticó.

Bajo este argumento, recordó, el gobierno está obligado a brindar el acceso inmediato a la cantidad de agua para satisfacer las necesidades más urgentes para vivir, como beber y evitar riesgos a la salud, así como una cantidad de agua necesaria para mantener estándares dignos de vida.

Sociedad Industria y hoteles no padecen la crisis de agua en NL

De acuerdo a los datos consultados por la CNDH, sólo el 69 por ciento de los hogares en México reciben agua potable diariamente, sin embargo, esto no se debe exclusivamente a factores naturales, sino también a la sobreexplotación del recurso que, dijo, ha favorecido a las grandes industrias mientras que se deja en desamparo a las familias de menos recursos.

Sobre las concesiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa del lunes que el gobierno federal, a través de la Conagua, ya no otorgará concesiones para su extracción y pondrá a revisión las que actualmente existen.

“Ya hay que pensar que no sólo es importante el capital, es importante la fuerza de trabajo y es importante el agua en un proceso productivo, como el gas, pero no nada más el capital. Entonces, sí, a la pregunta, Conagua ya no va a dar, otorgar concesiones, pero tiene que ver también con las autoridades estatales y municipales, que se cuiden estos recursos”, apuntó.