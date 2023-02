Comienza la escasez de huevo en la frontera

REYNOSA. Algunas ciudades de la frontera norte presentan desabasto de huevo o restricciones en su venta debido a la escasez y alta demanda del producto, el cual es comprado principalmente por consumidores de Estados Unidos que lo adquieren en México, ya que no hay suficiente allá porque los brotes de gripe aviar han frenado su producción.

En tiendas y comercios de Reynosa, Tamaulipas, así como de San Luis Río Colorado, Sonora, los anaqueles de huevo lucen semivacíos por la falta de producto, mientras que en Ciudad Juárez, Chihuahua, se restringió la venta a una cartera de 30 piezas por persona durante el pasado fin de semana para evitar compras de pánico.

El Sol de México publicó el pasado 27 de enero que estadounidenses de entidades fronterizas con México viajan hasta mil kilómetros para comprar huevo de este lado de la frontera, debido a que los precios se dispararon allá. Una docena cuesta 7.99 dólares —150 pesos—, mientras que en nuestro país una cartera de 30 piezas vale menos de 100 pesos.

Santiago González Cavazos, vocero de la central de abasto de Reynosa, explicó que la falta de huevo se debe a una baja en la producción nacional de hasta 15 por ciento, sumado a la alta demanda, pero acotó que el abasto está garantizado, ya que en México no hubo mayores afectaciones por la gripe aviar.

“Por la cuestión climatológica tiende a haber menos producción; el abasto está garantizado, porque solamente Yucatán, Jalisco, Sonora y Nuevo León tuvieron gripe aviar, pero ya fue controlado, por lo que no hay riesgo”, dijo el representante de la central de abasto, y agregó que no existe peligro de desabasto, por lo que pidió a la población no realizar compras de pánico.

“El llamado es a que no hagan compras de pánico, ahorita hay suficiente producto, no hay problemas de epidemias en México”, dijo. En Reynosa, Tamaulipas, el precio del huevo aumentó alrededor de 40 por ciento, pues de costar 35 pesos el kilo actualmente está en 50 pesos, mientras que la cartera de 30 piezas tiene un valor de entre 90 y 100 pesos.

Yo creo que además de que la gente está comprando para revender en Arizona, las granjas de Sonora están privilegiando el abasto de los mercados en Estados Unidos

También en San Luis, Río Colorado, se reporta desabasto. El gerente de un supermercado, que pidió omitir su nombre, acusó que la falta de huevo se debe a la alta demanda de los habitantes del vecino estado de Arizona, EU.

“Yo creo que además de que la gente está comprando para revender en Arizona, las granjas de Sonora están privilegiando el abasto de los mercados en Estados Unidos, porque allá sí que están en ceros, se podría decir”.

Sin embargo, está prohibido pasar huevo a través de la frontera debido al riesgo sanitario que implica, por lo que los estadounidenses que lo adquieren en México corren el riesgo de que se les decomise y de recibir una cuantiosa multa que va de los 300 a los 10 mil dólares.

“Las multas están por arriba de los 400 dólares y les quitan el producto, porque no es la manera correcta de pasarlo, así sea una cartera y no hay consideraciones”, dijo a Tribuna de San Luis un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU del sector San Luis, Arizona.

En esta ciudad fronteriza sonorense, el precio del huevo va de 95 a 97 pesos la cartera con 30 piezas, 10 pesos más caro que la semana pasada.

“A nosotros nos enviaban normalmente dos camiones, pero ahora nos están enviando solo uno, esto además de que hace que se escasee este alimento, pues también lo tenemos que subir de precio”, justificó el dependiente del supermercado.

En Ciudad Juárez, la cadena de supermercados Smart —considerada la más importante de la zona— restringió la venta de huevo a una cartera por cliente durante el pasado fin de semana.





||Con información de Flor Bolaños /Tribuna de San Luis y Alejandra Carreón /El Heraldo de Juárez||