Tres jóvenes obtuvieron el promedio más alto del examen Comipems

Este viernes 27 de julio se publican los resultados en la gaceta electrónica del Concurso de Asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana, donde de los 311 mil 564 aspirantes, 14 mil 477 no obtuvieron un lugar en las aulas para iniciar el bachillerato en el ciclo 2018-2019, de las 707 opciones educativas en 471 planteles.



El titular de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), Javier Olmedo Badia, dijo en conferencia que “esta cifra se integra por 6 mil 235 aspirantes que no presentaron el examen y 8 mil 242 que no obtuvieron su certificado de secundaria. Este año no hubo ninguna baja por irregularidad”.



Además, refirió que el puntaje más alto para este año fue de 126 reactivos correctos de un total de 128, que lo obtuvieron tres jóvenes que sólo registraron dos errores, mientras que el promedio general de este año fue de 69 aciertos, “resultado congruente con lo que se espera con este tipo de exámenes”.

Se registraron a concurso 311 mil 564 aspirantes, es decir, 13 mil 839 menos que en 2017 que fueron 325 mil 403, y todavía menos que en 2016 cuando la cifra fue de 331 mil 405.

Lo que implica que por segundo año consecutivo hay una disminución en la demanda de educación media superior.

También por segundo año consecutivo disminuyó el número y porcentaje de aspirantes que no concluyeron de manera regular su educación secundaria (12 mil 709 en 2016 y 9 mil 773 en 2017). Es decir, 13 mil 839 concursantes menos que el año anterior, que fueron 325 mil 403.

Agregó que de los aspirantes asignados, 235 mil 470, es decir, 92.8% proviene de escuelas públicas y 18 mil 376, equivalente a 7.2%, de particulares.

De ese gran total de aspirantes asignados son mujeres 49.4% y 50.6% varones.

Igualmente, 297 mil 87 aspirantes, que representan el 95.4% de los registrados, cumplieron con los requisitos para ser asignados.



De los aspirantes que cumplieron los requisitos, 253 mil 846 ya fueron asignados a una de las opciones que solicitaron. Quedaron asignados a su primera preferencia 67 mil 353, y a una de sus primeras cinco preferencias, 171 mil 456.

Olmedo Badia dijo que la gran mayoría de los aspirantes quedaron asignados de manera satisfactoria para ellos a una de sus primeras opciones.

Aparecen en la gaceta electrónica de resultados como CDO (con derecho a otra opción) 43 mil 241 aspirantes.

“Estos aspirantes no alcanzaron el puntaje suficiente para quedar en alguna de las opciones que eligieron, o bien, solicitaron opciones educativas de UNAM o IPN y no obtuvieron en la educación secundaria el promedio mínimo de 7 requerido por estas dos instituciones”.

Como se les indica en la misma Gaceta, a partir de este viernes y hasta el 2 de agosto, de acuerdo al puntaje obtenido, pueden optar por alguno de los lugares que aún quedan disponibles, incluyendo los sistemas abiertos que ofrecen algunas de las instituciones que integran la Comipems.

Subrayó el funcionario que el examen no puede traducirse en una calificación en la escala de 0 a 10, que es un error hablar de aprobados y reprobados.

“Los únicos criterios de asignación son el resultado obtenido en el examen y las opciones elegidas por cada uno de los participantes, establecidas en el momento de su registro. Como en años anteriores, ningún aspirante ha sido asignado a una opción que no haya sido elegida por él o ella. Comipems se conduce en todo el proceso con pleno respeto a la normatividad establecida en la Convocatoria y el Instructivo, sin aceptar excepción alguna. Todo el proceso es permanentemente auditado por una institución independiente e internacionalmente reconocida”, explicó.

En ese sentido, dijo que este año “establecimos procedimientos adicionales de revisión de todas las etapas, incluyendo una validación estadística por cada versión del examen, sede de aplicación, turno y grupo, para detectar oportunamente cualquier anomalía, situación que no se presentó”.