Comisionados del INAI buscan diálogo con Adán Augusto ante descalificaciones

Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) invitaron a dialogar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, luego de que éste hiciera descalificaciones en contra del organismo público.

En medio del impasse en el que se encuentra el INAI debido a que no cuenta con los miembros requeridos para sesionar ante la falta de los nombramientos por parte del Senado, la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena ofreció al encargado de la política interior del país un encuentro para dialogar sobre la importancia de este organismo.

“Señor Secretario @adan_augusto , los comisionados del INAI, lo invitamos a platicar para que conozca a profundidad el trabajo que realiza el INAI”, escribió la comisionada en su cuenta de Twitter.

A su llamado se unió el de la comisionada Julieta del Río Venegas, quien consideró que el diálogo es un pilar de la democracia, de manera que en el INAI están las “puertas abiertas” para un diálogo con el secretario.

Ambos mensajes se dieron minutos después de que el secretario de Gobernación utilizó la misma red social para descalificar al organismo público, asegurando que es un “lastre burocrático” que representa un gasto oneroso para las finanzas del país.

“El INAI es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia, es un gasto oneroso, opaco e innecesario que hoy defienden aquellos que aman la simulación”, acusó López Hernández.

Las descalificaciones se dan en el mismo día que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo lo propio en su conferencia de prensa matutina al decir que dicho organismo “no sirve de nada”, por lo que sus funciones deberían ser traspasadas a la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

“Desde que se creó (el INAI) no han ayudado en nada a combatir la corrupción; al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información, y desde que se creó ese instituto le cuesta al pueblo de México mil millones de pesos por año. Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción. Porque ahora no pueden sesionar porque no tienen a los consejeros (sic), pero sí están cobrando, se está gastando el presupuesto”, criticó.