¿Cómo denunciar si te quieren cobrar el equipaje de mano?

Con la apertura de fronteras de Estados Unidos y Canadá además de viajes comerciales y turísticos han aumentado en todas las aerolíneas, ha surgido un fenómeno entre ellas, decidieron de manera unilateral que su tarifa básica no incluyera el equipaje de mano.

En este sentido la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indicó que va contra la ley que las aerolíneas cobren por el equipaje de mano durante los vuelos que salen del suelo nacional. Esto porque no tienen ningún costo llevar una maleta pequeña que quepa abajo del asiento.

Denuncia por cobro de equipaje de mano

De manera presencial en la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana a tu domicilio.

En el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 te informan cuál es la oficina más cercana a tu domicilio y para agilizar el procedimiento se agenda una cita a través del Programa de Citas por Teléfono 01 800 468 8722

Ingresa al sitio: Concilia desde el extranjero

Por Internet, entrar a Concilianet, módulo de solución de controversias en línea, en el que se desahogan las audiencias de conciliación vía Internet, con el fin de arreglar tu problema de consumo en un menor tiempo sin salir de tu casa u oficina, además la entrega de documentos es en línea y en formatos electrónicos.

Las aerolíneas participantes: VivaAerobus, Aeroméxico, LAN, CopaAir, Aeromar, Alaska, TACA y America Airlines.

Puedes escribir a: asesoria@profeco.gob.mx

Requisitos

Nombre y domicilio del consumidor.

Nombre y domicilio del proveedor que aparece en el contrato, comprobante o recibo. En caso de no aparecer en ninguno de estos documentos, señalar el lugar donde puede ser localizado.

Descripción del bien o servicio que se reclama y la narración de los hechos que dieron lugar a la queja.

Presentar además toda la documentación relacionada con la reclamación (facturas, recibos, contratos, publicidad, entre otros).

Para facilitar el trámite imprime y presenta el Formato de recepción de queja en la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO).

Derechos y Obligaciones de los Pasajeros

Según los Derechos y Obligaciones de los Pasajeros del Servicio Público de Transporte Aéreo de la Profeco, "el pasajero puede transportar como mínimo y sin cargo alguno 15 0 25 Kg de equipaje, según la capacidad de la aeronave, así como dos piezas de equipaje de mano que en conjunto no excedan 10 kg, cuyas dimensiones no sean mayores a 55 cm de largo, 40 cm de ancho y 25 cm de alto". el cual no tiene ningún costo.

