Con datos biométricos del INE identificaron cuerpos de 8 mil desaparecidos

Los cuerpos de 8 mil 225 personas desaparecidas han sido identificados con los datos biométricos del Padrón Electoral que resguarda el Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con un informe que será presentado este día ante el Consejo General del Instituto.

En México hay registros de 99 mil 346 personas desaparecidas desde 2006 a 2023, de los cuales 76 mil 190 son hombres y 22 mil 795 mujeres, por lo que desde 2016 el INE firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalías Estatales y los Servicios Médicos Forenses (Semefos) para coadyuvar a la identificación de las personas reportadas como desaparecidas y desde ese momento y hasta el 31 de diciembre de 2023 se han obtenido los hallazgos presentados.

El documento detalla que la Ciudad de México es la entidad donde más cuerpos de personas han sido identificados con un total de 2 mil 649, seguido de Baja California con mil 410, Jalisco con mil 279, Guanajuato con 473 y Tamaulipas con 379.

En contraste, en San Luis Potosí, Guerrero, Colima y Chiapas no registran ni una sola identificación.

El Instituto informó el 21 de julio de 2023 que, hasta el 31 de mayo del mismo, año se habían identificado 6 mil 961 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, por lo que el nuevo informe da cuenta que en siete meses se identificaron mil 264 cuerpos.

Además de los cuerpos ya identificados, el INE tiene 21 mil 688 solicitudes de identificación con registro, es decir, que al confrontar las huellas dactilares se encontró al menos una coincidencia en el Padrón Electoral, por lo que está a la espera de que peritos analicen y confirmen la identificación.

El INE precisó que para la confirmación de la identidad no basta que el perito confirme la coincidencia de las huellas dactilares, sino que se requiere localizar a los familiares o conocidos de la persona para que pueda ser plenamente identificada y se cierre así el caso de una posible persona reportada como desaparecida o no localizada.

Sin embargo, salvo que alguna entidad federativa lo reporte al INE, esta información ya no es del ámbito ni del conocimiento del Instituto, por lo que no es posible conocer el número de casos en que los resultados de la ubicación de los registros señalados en la información que se reporta han implicado la localización de una persona desaparecida o no localizada.