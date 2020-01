Con gris ceremonia recuerdan a víctimas de Tlahuelilpan y prometen inversión

Tlahuelilpan, Hgo.- A un año de la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde fallecieron 137 personas, el gobierno federal anunció la inversión de 75 millones de pesos en proyectos productivos y apoyos a la creación de infraestructura.

En la ceremonia de conmemoración, Carina Arvizu, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, aseguró que continuarán los apoyos para la región de Tlahuelilpan y Tlaxcocapan.

“Se contempla hacer una inversión histórica para esta zona de cerca de 75 millones de pesos. De esta forma buscamos construir un mejor futuro para sus familias”, aseguró ante familiares de fallecidos y autoridades de Hidalgo.

La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobernación, Diana Álvarez Maury, lamentó el accidente, por el cual 150 personas resultaron afectadas, y consideró que el homenaje sirve para remembranza, sensibilización y concientizar a la población sobre la pobreza, falta de oportunidades y corrupción, causas que consideró motivaron a los fallecidos y heridos a acudir a la toma clandestina de Pemex.

Además, pidió no estigmatizar a las personas que fallecieron en la tragedia. “Hay más circunstancias que hacen la presencia de las personas en ese lugar, nos dirige a los problemas estructurales del país como la delincuencia, la impunidad, la corrupción”, aseveró en el acto, donde se percibió la usencia de altos funcionarios.

Abundó que a un año de la explosión se ha fragmentado el tejido social, por lo que anunció la construcción de un memorial como “una oportunidad de comenzar de nuevo”. “Tenemos que saldar rezagos que ponen a los ciudadanos en riesgo latente que amenaza su vida. Regresar una cultura de respeto y de paz para reconstruir el tejido social y desarrollar una economía local que los ponga al centro”, subrayó.

Después de un año del accidente, el ambiente en Tlahuelilpan aún se siente desolador. Pica el aire que se respira, porque aún quedan restos de combustible. Piden no criminalizar a los que murieron, mientras “Amor Eterno” suena a través de una bocina colocada dentro de uno de los nichos donde Mónica llora y recuerda a su hermano, Adán Hernández, quien fue una de las 137 personas que fallecieron.

Algunas de las familias se dieron cita en el terreno donde se habrá de construir el memorial que recordará a las víctimas y del que se tuvo un costo de 4 millones de pesos. Otros más se quedaron en el panteón donde fueron sepultados la mayoría de los restos. El dolor de Mónica no se puede describir. “A un año de la tragedia no logro entender por qué se murió, si yo le dije que no se acercara porque eso podía explotar”, dice.

“Ese es mi gran carga, no puedo sacar de mi mente las últimas palabras que me dijo: están regalando gasolina. No puedo olvidar su rostro y sufro, en verdad sufro porque pude haberlo detenido y al final se murió”, agrega acompañada de su madre, quien a pesar de la diabetes está ahí dentro de ese nicho que construyó en honor a su hijo.

La mayoría de los que perdieron a un familiar demandan apoyos porque muchos niños se quedaron huérfanos y las viudas no saben cómo sacar a sus hijos adelante. Cinthia Zerón Acosta, sobrina de Leonel Acosta Reyes, quien murió en la explosión, pide que les sean entregadas becas a sus primos porque no pueden concluir sus estudios y denuncia que sólo les dieron 15 mil pesos cuando fue la tragedia, pero “de ahí en fuera nadie más nos ha ayudado en nada”.

“Mi primo está solo. No tiene padre. No pedimos que nos den millones, sólo una beca para que mi primo pueda terminar su carrera, por falta de dinero no ha podido hacer sus exámenes, sólo queremos que nos ayuden”, declaró.

En el acto, se leyeron los nombres de los 137 fallecidos, se guardó un minuto de silencio y se insistió en el mensaje de que se apoyará a los afectados, tanto de Tlahuelilpan como de Tlaxcoapan.

David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, hizo un reconocimiento a todos los integrantes de la corporación quienes participaron en el rescate de personas en los hechos de hace un año.

Refirió que tan solo el año pasado, la Coordinación Nacional colaboró en la atención de evacuación en más de 100 eventos de robo de combustible.

Además, sostuvo que se deben evitar hechos como los que se registraron en esta región de Hidalgo, por lo que demandó a los ciudadanos que no participen en actos ilícitos.