Revelan de qué murió Proteo, el perrito rescatista que viajó a Turquía

El pasado domingo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dio a conocer a través de sus redes sociales el fallecimiento de Proteo, uno de los ejemplares caninos que viajó a Turquía para cumplir con labores de rescate tras el sismo que azotó a dicha nación hace cerca de diez días, señalando que había sido en cumplimiento de su deber, pero sin dar más detalles.

Fue por ello que comenzaron las especulaciones respecto al tema, pues mientras algunos apuntaron a que se trataba de una negligencia debido a la reducción en el presupuesto destinado para el alimento especializado de los peluditos, otros más señalaron que el deceso había sido provocado por un derrumbe mientras el can se encontraba laborando en la búsqueda de una víctima.

Te recomendamos: Cumpliste la misión: muere Proteo en Turquía, perrito rescatista de la Sedena

¿Qué le sucedió a Proteo en Turquía?

En entrevista para el noticiero de Canal 6 con Carlos Zúñiga y Paola Barquet fue que el propio Cabo Carlos Villeda Márquez, quien era entrenador del elemento canino, reveló lo que sucedió en el país medio oriental y que habría provocado la muerte del perro, pues ante la pregunta expresa de si Proteo había sido víctima de un derrumbe como según el noticiario lo había confirmado el propio Marcelo Ebrard, el elemento castrense lo negó de manera rotunda.

Pues las suspicacias no faltaron, debido a que en un video de TikTok que compartió la SEDENA a manera de homenaje para anunciar su muerte, la dependencia incluyó un par de imágenes donde se puede ver al can conectado a una sonda, aparentemente recibiendo atención médica, lo que alerto sobre el hecho de que el fallecimiento no se había dado de manera natural.

Tras todo esto el elemento indicó que fueron varios factores los que influyeron, principalmente “el viaje, el tiempo y el clima” e incluso calificó a este deceso como una tragedia, además de que después reiteró que las temperaturas y la edad de Proteo fueron los causantes del hecho, ya que existen zonas de este país en las que las temperaturas más bajas han sido de hasta -20°C, sin dar más detalles al respecto.

#fuerzaturquia🇹🇷 #sismo #esperanza ♬ sonido original - SEDENAmx @sedenamx Gracias #Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión #perrito del #EjércitoMexicano

¿Cuáles fueron las tareas más destacadas de Proteo?

Sobre la trayectoria de Proteo con las fuerzas armadas, de acuerdo con el propio Villeda Márquez, fueron varios años durante los que el elemento convivió con el can, debido a que se encontraba próximo a cumplir diez años de servicio en la institución, labores que comenzó con su adiestramiento que se dio a partir de los cuatro meses, hasta su especialización.

Dentro de sus tareas más representativas, al igual que la también fallecida Frida, se encuentran las labores de rescate tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 en México y más recientemente en Turquía, donde logró la localización de dos víctimas con vida, de las cuatro que la delegación mexicana de rescatistas ha logrado salvar de entre los escombros.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, el uniformado refirió que junto con Proteo también formó parte de tareas de localización y rescate de víctimas en Ecuador luego de un sismo de magnitud 7.8 azotó ese país en 2016 y en Haití tras un importante movimiento telúrico que se dio en 2021, destacando que en la actual la diferencia fueron las condiciones del viaje, pues fue muy largo el camino para llegar, además de los fríos extremos que se viven.

Hoy despedimos con honores a un gran canino, elemento de la @SEDENAmx que siempre trabajo con valentía y arrojo.



Gracias "PROTEO" cuidamos desde un mejor lugar y guía a nuestros binomios en cada búsqueda. pic.twitter.com/1AzTGtjf8A — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) February 12, 2023

Nota publicada en El Sol de Puebla