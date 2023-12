Defiende AMLO nuevo padrón de desapariciones; llama a críticos "farsantes"

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el nuevo padrón de personas desaparecidas en México que recientemente presentó su Gobierno y que reduce la cifra de 110 mil a 12 mil 377 personas.

El mandatario federal también acusó a organizaciones de la Sociedad Civil, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C y a la ex comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, Karla Quintana, de estar aliados con sus opositores para atacar a su gobierno.

“Creo que ayuda mucho el que se termine con la simulación. Hay grupos de la llamada Sociedad Civil, que durante todo el periodo neoliberal, actuaron complacientes con el régimen autoritario y llegamos nosotros y se radicalizaron en contra de nosotros”, sostuvo el presidente.

El tabasqueño añadió en este sentido: “los conozco muy bien, y si estoy planteando esto, que al interior del Pro, y al interior de la orden de los jesuitas (…), pero hay muchos farsantes, hasta en la misma orden. Como en todos lados. Entonces lo que estoy planteando que revisen”, dijo.

El presidente sostuvo que de repente le salió la voluntad de hacer justicia y sin tener pruebas a la Sociedad Civil, “incluso, prestándose a estrategias de la derecha del conservadurismo, en contra de nosotros y del pueblo”, acusó.

Al respecto, el presidente acusó directamente a la ex comisionada Karla Quintana de difundir cifras mayores de desaparecidos en el país.

“A ver vamos por partes, los dos casos: Primero, el caso de la señora Karla (Quintana), se va de aquí (del Gobierno), porque desde que está en Gobernación, empieza a decir que hay 126 mil desaparecidos, siendo ella la responsable y que además la mayor parte de los desaparecidos eran de nuestro Gobierno, cuando nosotros no reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres, no torturamos. Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, es una convicción”, argumentó el mandatario.

“Entonces por qué nos quieren igualar con los gobiernos de antes, bueno porque ella tiene una postura política conservadora y de derecha. Son como muchos enzarpados, fingen, lo que yo llamo progres buena ondita, pero que en realidad pertenecen a las filas del conservadurismo. Tan es así que empezamos nosotros a ver que hay más desaparecidos con nosotros que con el gobierno de (Felipe) Calderón, por ejemplo, o con otros gobiernos”, sostuvo el mandatario.

López Obrador admitió que el incremento de víctimas de desaparecidos podía ser porque ahora hay una comisión especializada y que “la gente si está acudiendo más a denunciarles desapariciones”.

También sostuvo con el nuevo listado de desaparecidos se encontró a muchas personas de los que supuestamente estaban desaparecidos. Por ello insistió en que Karla Quintana dejó su cargo “pensando que nosotros íbamos a manipular el registro” y se le entregó a la Comisión de derechos humanos de la OEA, a la Corte Interamericana y hasta a periodistas”.

Sin embargo, insistió en que el nuevo registro está bien elaborado y que se hizo una investigación casa por casa.

Finalmente, López Obrador se comprometió que la semana próxima se darán mayores detalles de la elaboración del nuevo registro de desaparecidos y que se precisen los dichos de Karla Quintana sobre las cifras de desaparecidos.

Ya agregó que presentará un documento en el que según él, el Pro Juárez protegió a una persona relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque fue torturado.