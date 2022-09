Designan a Gisela Lara Saldaña como directora del IMSS-Bienestar

A 20 días de que el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual la Secretaría de Salud creó los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), Gisela Lara Saldaña tomó posesión como la nueva directora general del organismo público.

Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Lara Saldaña será la primera directora de esta institución con la que se pretende brindar atención médica a personas que no cuenten con alguna afiliación a otra institución pública del Estado, como el propio IMSS o ISSSTE.

Tras tomar protesta, la nueva directora del IMSS-Bienestar se comprometió a trabajar para brindar atención médica de calidad y “enfocar todos nuestros esfuerzos para que no falte ese médico, no falte la enfermera, no falte el equipo, los insumos y que tengamos instalaciones dignas”.

En el acto celebrado en las instalaciones del Consejo Técnico del IMSS, además de la dirección general, también se conformó la Junta de Gobierno, con lo que a partir de hoy mismo el IMSS-Bienestar inició formalmente sus operaciones legales y jurídicas.

Concebido como un organismo público descentralizado, esta institución contará con recursos presupuestarios, materiales, humanos, financieros y de infraestructura que serán transferidos directamente desde los gobiernos de las entidades que aceptaron la federalización y tendrá entre sus atribuciones realizar acciones de prevención de enfermedades y promoción a la salud, entre otras.

Durante el evento, Zoé Robledo, quien también será el presidente de la Junta de Gobierno, consideró que este día podría ser recordado como la fecha en la que el sector Salud y el gobierno de México cambiaron el rumbo en la forma de brindar atención médica a población sin seguridad social.

“Creo que esta mesa augura lo mejor, porque esta es una institución que nació de la experiencia, del conocimiento y de las diferentes aproximaciones de quienes hoy aquí forman parte de su Junta de Gobierno”, resaltó.

También agradeció y reconoció el apoyo de los secretarios Jorge Alcocer, de Salud; Luisa María Alcalde, del Trabajo; Ariadna Montiel, de Bienestar; Rogelio Ramírez de la O, de Hacienda; y Roberto Salcedo, de la Función Pública, quienes ayudarán a fortalecer al IMSS-Bienestar.

¿Quién es Gisela Lara Saldaña?

Foto: Twitter | @zoerobledo

Antes de ser directora del IMSS-Bienestar, Gisela Lara Saldaña se graduó como médica cirujana por la Universidad del Noreste en Tampico, Tamaulipas. Tiene una especialidad en Administración de Hospitales por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, además de un diplomado en “El Nuevo Municipalismo”, impartido por la Universidad Complutense de Madrid, España.

Dentro del IMSS, se ha desempeñado como jefa del Departamento de Supervisión y Evaluación IMSS-PROSPERA y ha sido coordinadora de Acción Comunitaria Unidad IMSS-Oportunidades.

También ha sido profesora de Psicología Médica en su alma máter e Instructora de Medicina Comunitaria en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

De acuerdo con el decreto publicado el pasado 31 de agosto, el o la directora del IMSS-Bienestar debe contar con una edad mínima de 30 años, tener un título profesional mínimo de licenciatura que implique conocimiento especializado en alguna de las disciplinas del organismo y debe haber desempeñado algún cargo que implique sus conocimientos por al menos cinco años.