El STPRM pese a sus 85 años de existencia, no tiene representación oficial

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con más de 85 años de existencia, no tiene representación oficial. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, obstruye el avance de la democracia sindical e impide la revisión del contrato colectivo de trabajo.

“Seguimos esperando la respuesta de la Secretaría del Trabajo. Nos urge un cambio democrático y la renovación sindical en el STPRM. Corre el tiempo y no podemos intervenir en la revisión del contrato colectivo de trabajo. Y además, los 98 mil trabajadores de planta, sindicalizados no pueden ejercer ni voz ni voto, para tener un cambio”.

Así lo denuncia el abogado Rubén Choreño, director jurídico del STPRM y Apoderado General de la Sociedad de Solidaridad Social del mismo organismo gremial, quien precisa en entrevista con El Sol de México.

“Mientras la Secretaría del Trabajo no nos entregue el registro, no podemos hacer nada. La secretaria Luisa María Alcalde pide democracia sindical, pero nos impide una verdadera revisión contractual y el avance de Pemex, la falta de mantenimiento y con ello los percances, como las últimas explosiones en Coatzacoalcos”.

Señala que toda la gente que por años manejó y controló Carlos Romero Deschamps, se mantiene tanto al frente del STPRM como en la Dirección de Recursos Humanos de Pemex y, de alguna forma, impide la democratización sindical.

“Pero finalmente, es la Secretaría del Trabajo la que debe entregarnos el documento, el registro e inmediatamente colaboraremos con PEMEX para cerrar ese hoyo que tiene en el sindicato. Nadie tiene que estar cobrando doble. Cada quien tiene que estar en su centro laboral”.

Manifiesta que son 386 comisionados del STPRM ante Pemex. “Ellos cobran su salario y cobran su comisión por estar sirviendo al sindicato. Pero no representan a los trabajadores. De hacerlo, en estos momentos no habría todos los problemas tan graves que hay en la zona sur”.

Aparte del asunto contractual, no hay atención a los trabajadores, no hay medicamentos; en las instalaciones no hay mantenimiento para evitar los problemas que ha habido de explosiones y demás, porque no se les da mantenimiento a las plantas.

¿Cómo los incendios en Coatzacoalcos?

-Si, por falta de mantenimiento. No hay errores humanos para nada. Hay válvulas que ya no sirven y aun cerrándolas, sigue habiendo fugas. Son problemas graves que sí requieren atención de inmediato.

De parte del sindicato no nos permiten la representación que nos corresponde como trabajadores.

Todo está abandonado. No hay atención a los trabajadores, menos para los ranchos productores de alimentos, las tiendas de consumo; las fábricas de camisas, de pantalones, de zapatos, todo el vestuario y equipo de trabajo para los empleados de las refinerías. Todo está abandonado.

GENTE DE ROMERO DESCHAMPS MANEJA EL STPRM

¿Sobre la jubilación de Carlos Romero Deschamps?

-¿Cuál jubilación? No se ha hecho conforme a Derecho. Su gente, su gabinete por decirlo así, ahí siguen, ocupan el lugar, las instalaciones del sindicato.

El Consejo General de Vigilancia debe dar a conocer el dictamen a los trabajadores mediante asamblea, pero ellos, mañosamente piensan en que sí no se hace pública la renuncia, sí no le aceptan esa renuncia a Carlos Romero, de acuerdo a los Estatutos, puede continuar.

¿No ha presentado el dictamen el Consejo General de Vigilancia en asamblea?

-No, el dictamen de que fue aceptada su renuncia, no. Hay un total y absoluto desconocimiento. No sé si sea porque alguien está por ahí estorbando o simple y sencillamente por el exceso de trabajo que tiene la STPS, pero un departamento habría que tener que debería de conocer de cada situación de los sindicatos.

Si esto no se hace, Calos Romero sigue siendo miembro del STPRM y por supuesto, sus derechos los puede pelear en cualquier momento.

Aunque legalmente no tiene ese derecho porque 5 veces fue legislador: 2 veces senador y 3 diputado federal, 27 años que no trabajó para Pemex y sí estuvo cobrando en Pemex.

Ahí hay un gran fraude. Por ese motivo no puede jubilarse; pero sí le dieron la facilidad.

¿La 4T le dio la jubilación?

-No, no. Fue el Sindicato. Se la promovió la gente de Recursos Humanos de Pemex. Es que Carlos Romero ha manejado durante muchos años a la Dirección hoy en día de Recursos Humanos de Pemex. Son elementos que él los colocó y le deben muchos favores.

Pero le han mal informado al señor Presidente. Carlos Romero no tiene por qué ser jubilado. Debe ser liquidado. El señor trabajó en Pemex aunque sea poco tiempo, pero darle solo lo que como trabajador le compete, como lo de las Cajas de Ahorro.

¿Cómo interviene Carlos Romero Deschamps en el sindicato, en el cambio de dirigencia?

-Pues, ahí está todo su gabinete, por así llamarle. Todos están ahí y no toman en cuenta al trabajador. Además, se deben tomar en cuenta los Estatutos para conocer cómo hacer las elecciones.

¿Y cómo están esos Estatutos?

-Los Estatutos son bien claros con las condiciones que deben cumplir cada trabajador o personaje que tiene intenciones de un puesto de comisionado en el sindicato. Debe contar con 10 años de planta en Pemex. Y eso, muchos lo desconocen.

Además, la Asamblea, por lo menos el 66%, debe estar de acuerdo. Aquí no es de 50 más 1. No, es el 66%.

El punto es que la STPS de alguna manera deberá estar presente en las elecciones de secretarios locales. Deben ser de acuerdo a la nueva legislación laboral mediante voto libre, personal, directo y secreto. Y aparte es que cuente con los derechos que marcan los estatutos.

¿Cuándo sería la renovación sindical?

-Nos urge porque está corriendo el tiempo y no podemos intervenir en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo(CCT), que se merece todo trabajador cada dos años. Entre Pemex y la otra parte que es el STPRM y que puedan tener los trabajadores voz y voto, que puedan tener un cambio.

Esto debió de haberse empezado desde mayo. Nos urge. Normalmente, el primero de agosto se da por terminado la revisión del CCT.

Ha habido recortes, que han sido arreglos entre sindicato y empresa.

¿Cuántos miembros tiene el STPRM?

-El STPRM tiene 98 mil trabajadores de planta sindicalizados, más los transitorios entre 140 mil a 150 mil.

¿Por qué hay más sindicatos petroleros?

-De los otros sindicatos, ellos hacen su labor. Y mientras no nos entreguen el registro no podemos hacer nada. La STPS pide la democracia sindical, pero la falta del registro nos impide una verdadera revisión del CCT y el avance de Pemex, no solo de los trabajadores.

¿Quién funge como secretario general?

-No hay nadie. Ni legalmente. Estaba el secretario del Interior, Manuel Limón. Y sigue ahí indebidamente porque siguen cobrando. Dicen que los van a jubilar.

Debe de manejar algo de honestidad para con el país y la lealtad que le deben a su Presidente. Lo que corresponde es que haya un verdadero cambio democrático en el sindicato.

Ahorita está Manuel Limón, secretario del Interior. Pero ya debía estar fuera. Solo tenía 30 días para ocupar el cargo, pero parece que hubo reformas para el tiempo que podía estar como interino para llamar a elecciones.

Pero ya pasaron casi 3 años y el señor sigue cobrando doble. Pedimos ya la intervención del Presidente de la República para que se le informe de todo y correctamente y que se haga el cambio inmediato, sí quieren democracia sindical y respeto por nuestros estatutos y asociación, dijo el abogado Choreño.