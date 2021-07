En Debate | Fundación de Tenochtitlan

Diego Prieto Hernández

Director general del INAH

“Todos necesitamos de relatos que nos den sentido, por lo que conmemorar los 700 años de Ciudad de México, puede mover a profundizar y reflexionar sobre nuestro devenir colectivo”.

DIEGO PRIETO Hernández, director general del INAH, durante el recorrido inaugural de la exposición.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“La fundación de la Ciudad de México hace 700 años fue el inicio de una etapa nueva y fecunda de la historia de nuestro país. Se sabe que entre 1321 y 1325 un grupo de indígenas procedentes del norte se asentaron en este sitio para conseguir su sustento y desarrollar sus creencias, conocimientos y cultura. Visto a la distancia, resulta admirable de qua esta frágil tribu chichimeca haya erigido en apenas 200 años un poderoso Estado, una cultura sobresaliente y una potencia que dominó toda el área de Mesoamérica".

Foto: Federico Xolocotzi

Eduardo Matos Moctezuma

Antropólogo

“Sobre la caída y recuperación de Tenochtitlan varias fuentes indican que la fundación fue en el año 1325. Y recalco esto porque ahora andan por ahí mencionando el año de 1321 y eso es una manipulación histórica. El Gobierno mexicano está pensando que la Ciudad de México se fundó con un acta y un gran acontecimiento y en realidad no, porque las ciudades Mesoamericanas no se fundaban así".

Antonio García de León

Investigador emérito del INAH

"Realmente no se sabe a ciencia cierta cuándo fue la fundación de Tenochtitlan y las únicas fuentes que hay del siglo XVI, es decir, 200 años después de la supuesta fundación, dicen que esa fecha coincidiría con el año 1325. Ni los propios aztecas tenían una fecha definitiva".

Rodrigo Martínez Baracs

Historiador del INAH

“No debiera aceptarse como verdad histórica el relato oficial que los mexicas dejaron de sí mismos. El imperio tenochca no es todos los México, que por algo se rebelaron, aprovechando a los españoles que llegaron en 1519. Es necesario defender la libre investigación y discusión crítica de nuestro pasado prehispánico. Ojalá no nos embargue un patrioterismo azteca”.

Patrick Johansson

Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM

“Ocurrió una primera fundación, selénica o lunar, en 1324 o 1325, que recuerda el momento en que el corazón de Cópil, hijo de la diosa lunar Malinalxóchitl y hermana de Huitzilopochtl, es arrojado a la laguna; y después, hacia 1363 o 1364, hubo una reelaboración en tiempos de Itzcóatl o quizás antes, de la historia y del mito, donde el águila como símbolo solar, se posaría sobre el tunal selénico. Y ahí tenemos esta victoria del sol sobre la luna, y el destino de los mexicas, que sería un destino solar”.

Eugenia Reyes Ruiz

Historiadora

“La fecha de la fundación de Tenochtitlan junto con otras fechas son bastante relativas y la mayor parte de ellas no tenemos la plena seguridad de las mismas. Este cambio de fechas es un intento del actual régimen de cambiar la historia para hacer una historia de buenos y malos y sin matices. Es una historia que no es hecha por historiadores sino hecha por políticos y cuando los políticos hacen historia ven el mundo en blanco y negro, no a colores o no con matices, mientras que los historiadores, por el contrario, tratamos de analizar los acontecimientos más o menos tal y como ocurrieron y atendiéndonos a lo que las pocas fuentes que existen".

Cultura Náhuatl, herencia de larga tradición

Luis Barjau

Etnohistoriador de Estudios Históricos del INAH

“Si en términos lingüísticos se han dado consensos para nombrar lugares que nos son comunes, me parece legítimo buscar la precisión de la fecha fundacional de Tenochtitlan, así como para los propios mexicas fue legítimo buscar su establecimiento en el siglo XIII. No tiene sentido, en nombre de la erudición, buscar variantes a los nombres y las fechas”.