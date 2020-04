En debate | Quédate en casa

El tono del Gobierno de México cambió de manera drástica y dio un mensaje contundente, firme, a los mexicanos sobre lo que se avecina ante el Covid-19: “Es la última oportunidad, quédate en casa”.

Los mexicanos no están cumpliendo estrictamente con las medidas de prevención y en lugar de quedarse en sus hogares, siguen en la calle, mientras los casos de coronavirus se han incrementado a un ritmo de más de 100 por día.

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, SSa

"Es impostergable reducir la velocidad de transmisión de este virus. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y esto requiere que, de manera masiva, nos restrinjamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos a la sociedad: quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa".

“No podemos quedarnos en casa porque no tenemos”.

Residente, rapero

“Les hablo como le hablo a mis hermanos. No tienen que salir de sus casas para fortalecer la economía, sólo manténganse saludables sin salir. La vida vale más que cualquier pinche economía”.

Familia Baltazar, payasos para fiestas infantiles en Irapuato, Gto.

“Nos han cancelado todos los eventos, nosotros pedimos un apoyo porque vivimos de esto, no podemos descansar, tenemos que trabajar al día. Nos gustaría quedarnos en casa para protegernos del virus, pero tenemos la necesidad de salir a las calles. Solicitamos el apoyo tanto al Gobierno Municipal como a la ciudadanía, con despensa o hasta dinero, para poder subsistir en lo que pasa la contingencia”.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

“Desde luego no es para confiarnos, lo que queremos, que es lo que se está buscando, que sea moderado para tener capacidad en hospitales, médicos, equipos y cuidar a los enfermos. Por eso la parte preventiva es básica. Quédense en casa”.

Helena Santis, trabajadora doméstica

“Soy mujer trabajadora, empleada del hogar y sigo acudiendo a mi puesto de trabajo a pesar del riesgo de enfermar, y contagiar a mi familia, porque mis condiciones laborales como las del resto de mis compañeras son muy precarias. No tenemos derechos, no cobramos bajas laborales ni por accidente, en caso de despido apenas percibimos una liquidación miserable y no tenemos derecho a cobrar el seguro por desempleo. Somos el sector más esclavizado: sencillamente, si no trabajo, no cobro”.

Andrés Guardado, futbolista mexicano

“Antes que nada, quédense en casa Guardados. Pido conciencia a los mexicanos. Estamos estudiando diversas iniciativas para ayudar a hospitales o gente que lo necesite porque toda ayuda es buena y bienvenida. Si alguien sabe de alguna buena iniciativa apórtela por favor”.

Alicia Ramírez, acude al ojo de agua de Almoloya de Juárez para lavar a mano

“La ropa no puede esperar. Me dijo mi esposo en la mañana que no viniera a lavar por la epidemia ésa, sólo le dije: está bien me quedaré en casa, pero tienen que llevarse los mismos calzones, pues los demás están sucios y sólo se rio”.

Sexoservidora de la Ciudad de México

“Es una cuarentena, me veo afectada en el aspecto de que yo por mi trabajo, por mi servicio sexual y por mi situación económica que estoy pasando, por el motivo de ser sola, no tener familia, tengo que buscar la forma de salir adelante por mí misma y mi solución es la prostitución. Aunque no quiera tengo que salir a trabajar porque tengo que comer, tengo que seguir adelante”.





