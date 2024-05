En México, la mitad de las mamás trabaja

En México, la mitad de las mamás trabajan y cuidan a sus hijos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a propósito del 10 de Mayo.

Para el cuarto trimestre de 2023 (octubre a diciembre) había 38.4 millones de mujeres con hijos, de las cuales 17.3 millones participaron activamente en el mercado laboral, según el Inegi.

“De las madres ocupadas en el mercado laboral (17 millones 370 mil 749), 64.4 por ciento eran trabajadoras subordinadas y remuneradas; 26.9 por ciento trabajaban por cuenta propia; 5.3 por ciento no recibieron algún pago por su trabajo y 3.5 por ciento eran empleadoras. Por duración de la jornada laboral; 43.8 por ciento trabajó entre 35 y 48 horas; 23.7 por ciento lo hizo de 15 a 34 horas, seguido por las que laboraron más de 48 horas (17.8 por ciento) y menos de 15 horas (11.7 por ciento)”, dice el Instituto.

La participación de las mamás en el sector laboral ocurre a cambio de sacrificar parte del tiempo de crianza y convivencia con sus descendientes, puesto que dos de cada 10 mujeres tuvieron que empezar a trabajar desde su juventud, entre los 15 y los 19 años, aunque la situación no es muy distinta para las madres mayores a 60 años.

El sacrificio de actividades de convivencia como demostraciones de afecto, compartir alimentos, pláticas de confianza, entre otras actividades se suma a mantener ingresos de entre uno y dos salarios mínimos que para 2023 era de 207 pesos al día.





La principal causa para que las mujeres con hijos no entren en el mercado laboral es debido a que no cuentan con apoyo para realizar las tareas de los cuidados a hijos, adultos mayores o enfermos. Asimismo, hubo quienes pensaban que por su edad o por su aspecto no las aceptarían en un trabajo.