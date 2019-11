Enrique Graue va contra violencia y acoso sexual en la UNAM

Enrique Graue Wiechers rindió protesta como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el periodo 2019-2023, durante el acto hizo un llamado a la comunidad estudiantil a rechazar la violencia y se comprometió a implementar medidas contra el acoso sexual en la institución.

Durante la toma de protestas, Graue Wiechers aseguró que velará por los intereses de la universidad y se esforzará para conseguirlo, asimismo hizo un llamado a rechazar la violencia, la sinrazón y "las provocaciones que en fechas recientes hemos sido víctimas".

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

"La Rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es ni será conformista o indiferente, no me intimidad las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos".

En contraste a los acontecimiento del pasado 14 de noviembre en donde encapuchados vandalizaron Rectoría, Graue Wiechers reconoció a estudiantes que rescataron la bandera tras ser destrozada, y a aquellos que formaron filas para reponer los libros que fueron saqueados de la librería Herique González.

Asimismo explicó que hay temas que no pueden esperar, entre ellos están el garantizar el respeto a las mujeres, dijo que si hay algún tipo de violencia que no pueden aceptar es que las universitarias sean acosadas o violentadas en su integridad.

"Con las medidas incrementadas, la realidad se ha hecho visible, hemos avanzado con el protocolo para la atención de casos de violencia de género y se han impuesto sanciones, expulsado o rescindido a agresores".

Graue Wiechers aseguró que las recientes manifestaciones son el resultado de la justificada indignación ante la vejación histórica de la que han sido víctimas y que ellas ya no están dispuestas a tolerar.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

"Habrá que seguir actuando con determinación y contar con más personal calificado para atender estos caso y establecer un mayor numero de unidades de denuncia y atención especializada, modificar las acciones que sean necesarias en el protocolo de atención contra la violencia de género, actuar conforme a nuestra legislación y contratos colectivos y acelerar los tiempos de protección y de respuesta".

En semanas siguientes el rector enviará a las comisiones del consejo universitario la propuesta para la creación de un órgano independiente de la administración central que fortalezca el respeto a la diversidad, promueva la mayor seguridad para universitarias, implemente mejores estrategias y genere políticas de equidad en toda la institución.

"La igualdad debe ser una política trasversal en nuestras acciones, y la UNAM debe ser ejemplo para toda la sociedad".