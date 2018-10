Esto es lo que debes saber sobre la pevención del cáncer de mama

Cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mamá, pero no sólo es para apoyar a las mujeres que lo tienen, también necesitamos hacer conciencia sobre esta enfermedad.

Las enfermedades no discriminan, a ellas no les importa si eres alto, bajito, blanco, moreno, posición económica... nada, no les importa nada más que atacar al organismo.

El cáncer de mama es una de las enfermedades más comunes en el mundo. Investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que es la principal causa de mortalidad entre las mujeres. En México se diagnostican, al menos 14 mil mujeres al año con este padecimiento..

Existen diversas dudas sobre el cáncer de mama y muchas veces por vergüenza las mujeres prefieren callar y esta no es la mejor opción ya que en caso de padecerlo, al no detectarlo a tiempo, este comienza a expandirse y generaría graves consecuencias para la persona. En el peor de los casos, la mujer podría ser víctima de la muerte.

#OctubreRosa #Autoexplórate



¿Sabías que solo el 15% de los casos se diagnostican y se atienden en etapa temprana?

Sin duda, la prevención es el mejor tratamiento. De ser detectado a tiempo el cáncer puede controlarse con el tratamiento adecuado y así alargar la esperanza de vida.

Actualmente, una de cada ocho mujeres es diagnosticada con cáncer de mama. Cabe resaltar que expertos aseguran que la mayoría de los casos están relacionados con el estilo de vida (alimentación,dormir poco, estrés, ingerir alcohol, no hacer ejercicio) y no tanto con la génetica.

¿En qué momento debo acudir al médico?

Antes que nada debes conocer muy bien tu cuerpo, de esta manera podrás localizar fácilmente los signos de alarma.

Si en tus senos notas alguno de los siguientes cambios no dudes acudir con tu médico: abultamientos, venas crecientes, hendiduras, bulto interno, erosiones en la piel, hundimiento del pezón, piel anaranjada, enrojecimiento o ardor, huecos, asimetría, fluídos desconocidos o endurecimiento.

Autoexploración

Es esencial que tus chequeos sean parte de tu rutina para que el cáncer pueda ser detectado a tiempo. La autoexploración se debe hacer al menos una vez al mes, entre siete y diez días antes o después del inicio de tu periodo. Se recomienda hacer a partir de los 20 años de edad.

Cómo realizar la autoexploración

Lo primero que debes hacer es OBSERVAR; mírate frente al espejo con el pecho descubierto y examina tus senos buscando posibles cambios en ellos, de igual manera aplica el mismo procedimiento para los pezones. Ahora repite el proceso con las manos en la cintura y posteriormente con los brazos extendidos girando tu cuerpo de un lado a otro.

Lo siguiente que debes hacer es TOCAR; coloca el brazo derecho en la cintura y con la mano izquierda explora tu pecho desde la axila con suaves movimientos circulares hasta llegar al pezón. También puedes hacerlo en forma de espiral, zig zag o de afuera hacia adentro. Presiona el pezón para asegurarte que no salga algún líquido. Repetir la técnica en el seno izquierdo.

Finalmente, recuerda calendarizar la fecha de tu exploración y si notas alguna anomalía acude inmediatamente con tu médico.

Asociaciones que apoyan a mujeres en la lucha contra el cáncer de mama

Existen asociaciones civiles como la Secretaria de Salud de la Ciudad de México e Inmujeres que apoyan a mujeres que padecen o quieren prevenir esta enfermedad. Promueven distintas campañas para la realización gratuita de estudios como la mastografía (sólo se realiza a mujeres de 40 a 69 años de edad), además de proporcionar toda la información necesaria.

¡Detéctalo a tiempo! Acude a las Jornadas de Mastografías Gratuitas



¡Detéctalo a tiempo! Acude a las Jornadas de Mastografías Gratuitas

Estas son otras opciones a las que puedes acudir:

-Tómatelo a Pecho

-Cima Fundación

-Unidas Contigo.org

No lo olvides

Hacer conciencia sobre el cáncer de mama no es de un día o un mes, debe ser de toda la vida, tampoco es sólo cosa de mujeres, los hombres también deben apoyar esta causa.

Nada es exageración, una detección oportuna puede salvar tu vida.