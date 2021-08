Faltan horas y todavía hay escuelas en ruinas

Vandalizadas, saqueadas y con problemas de infraestructura, así encontraron autoridades educativas cinco mil 322 escuelas en 12 entidades federativas previo al regreso a clases programado para mañana 30 de agosto.

Entre lo que encontraron las autoridades educativas fue robo de cómputo, pantallas, tubería de instalaciones sanitarias y falta de cableado. En otros casos, los planteles tenían los cristales rotos o muros destruidos, a lo que se le debe de sumar que varias escuelas también presentaban problemas en servicios como agua.

Según un recuento de Organización Editorial Mexicana, en Puebla se reportaron 513 planteles con problemas de equipo o infraestructura, en San Luis Potosí fueron 833, en Veracruz 142 y en Jalisco 65.

Mientras que en Querétaro fueron 56, en Baja California Sur las autoridades contabilizaron 270 y en Morelos 639.

Otras entidades donde las secretarías estatales de educación informaron de escuelas vandalizadas o con otro tipo de problemas fueron Chiapas con 520, Guanajuato con 870, Tlaxcala con 32 Sonora con 213 y Ciudad de México con mil 169.

En la Ciudad de México, durante la pandemia, se vandalizaron 207 escuelas según un reporte elaborado por la Secretaría de Educación Pública y el gobierno local.

Otros 962 planteles requirieron desde mantenimiento mayor como reforzamiento estructural, instalación de tinacos y lavamanos hasta sólo acciones de “tequio”. El reporte del gobierno capitalino señala que “las principales actividades que se realizan (previo al arranque del ciclo) son la poda de árboles, retiro de hojarasca, desazolve, lavado de tinacos y cisternas, entre muchas otras actividades”.

Iztapalapa encabeza la lista de planteles que fueron vandalizados desde mayo de 2020 hasta hace una semana, al sumar 69 escuelas que, como la Darwin, fueron robadas más de una vez y tiene reportes de personas o jóvenes que entraron sólo a destruir bancas, estantes, grafitear paredes.

La escuela Carlos Darwin, en la CdMx fue vandalizada y saqueada en los salones / Cortesía

“Las principales vandalizaciones a escuelas se registraron en robo a material escolar, allanamiento, grafitis y quema de objetos”, señala el documento de Mantenimiento y tequios de limpieza en escuelas de educación básica.

Un ejemplo de las escuelas afectadas es la primaria Carlos Darwin que presenta afectaciones semejantes, robos y vandalismo que se sumaron al deterioro de más de 15 años de nula inversión.

En esta primaria a pesar de que los ladrones la visitaron dos veces respetaron las dos aulas de medios, pero porque el equipo es obsoleto hace tres años, las computadoras entregadas durante la administración de Vicente Fox no sirven y “nos salía más caro repararlas, así que decidimos dejarlas de usar”, dijo la maestra Norma Rodríguez.

Otro caso es la primaria Centauro del Norte, de Ciudad Obregón, donde sólo quedan las paredes. Cuatro edificios de una sola planta, 14 aulas, dos sanitarios independientes de los edificios y el área de las dos direcciones, la del turno matutino y vespertino, todo fue saqueado, vandalizado. En 18 meses se acumularon seis carpetas de investigación ante el ministerio público. Aquí se llevaron computadoras, bancas, mesas, aire acondicionado, sanitarios, lavabos, tubos de cobre, de pvc, cables de luz y hasta las puertas.

El jardín de niños Elena Martínez Cabañas, en la ciudad de Veracruz, sufrió nueve robos y varios actos de vandalismo durante los 17 meses que permaneció cerrado.

Sin puertas y ventanas, sin energía eléctrica ni agua potable y casi en ruinas quedó el plantel. Las paredes que anteriormente estaban pintadas con lindos dibujos fueron destruidas, los pequeños lavabos especiales para los menores fueron arrancados al igual que los cables de energía, los aparatos de aire acondicionado también fueron robados, el portón de la entrada está a punto de caerse.

De acuerdo con Sara Yesenia Cano Ponce directora del plantel ubicado en la calle de Canal entre Allende y Netzahualcóyotl en la zona centro de Veracruz, aún no se tiene un monto exacto de las daños, sin embargo la suma podría superar los 300 mil pesos ya que cuatro de las seis aulas fueron dañadas en su totalidad, así como la dirección. “Cuatro aulas fueron robadas y la dirección, ninguna tiene puertas, las protecciones quedaron destruidas, se llevaron cinco climas, se robaron el cableado, la bomba de agua, no hay agua, no hay instalación hidráulica, se robaron la bomba de los bebederos y la que abastecía a la institución a partir de la cisterna, un rotoplas que estaba en el techo, la escuela está devastada fue saqueada y vandalizada, quedó expuesto todo para que demás gente entrara hasta a hacer sus necesidades”, relató.

Baño sin funcionar en la León Felipe / Daniel Camacho | El Sol de Toluca

Por ello aunque quieran regresar a clases presenciales no hay condiciones de higiene ni seguridad y sólo se han inscrito 30 niños de los 100 que van a la escuela.

APENAS ESTABA TECNIFICADA

“Es triste llegar a la escuela y ver que se llevaron los aparatos y el mobiliario con el que trabajábamos”, sostuvo Joel Cano Carro, director de la secundaria técnica número 2, ubicada en la colonia Loma Verde de Apizaco, en Tlaxcala.

El docente acusó que se llevaron pantallas, proyectores, computadoras y demás artículos. “Fueron siete pantallas 4K de 55 pulgadas, tres proyectores, seis computadoras y bocinas para el homenaje, además de que dañaron siete puertas, dos zaguanes y hurtaron los discos de grabación”, explicó y llamó a las autoridades educativas a que presionen a la aseguradora para que pague la póliza institucional, pues han sido pocas las escuelas que logran que se les pague el monto robado.

LLUVIAS TAMBIÉN AFECTARON

La primaria General Ignacio Romero Vargas, en la colonia Clavijero, de Puebla, sigue con la barda perimetral colapsada y los salones con rastros de la inundación que ocurrió hace más de un año.

No hay fecha para que los alumnos vuelvan a las aulas.

Padres de familia de la institución informaron que la escuela no fue seleccionada para recibir obras de rehabilitación y mantenimiento por parte del Gobierno Estatal, incluso siguen esperando que las autoridades de Protección Civil acudan a realizar el dictamen de los daños.

Dijeron que las lluvias del 20 de agosto de 2020 provocaron el colapso de la barda, inundaron los salones y provocaron la pérdida de mobiliario y equipo de cómputo.

Por lo anterior, los casi mil alumnos de la institución seguirán con clases a distancia, mientras los padres de familia consiguen apoyo del gobierno para reconstruir la barda perimetral o al menos reemplazarla por una reja, rehabilitar los salones y adquirir nuevos equipos. Son 513 escuelas de Puebla las que serán intervenidas con obras porque fueron robadas o vandalizadas durante la suspensión de actividades, según el informe de la Secretaría de Educación en el estado.

De ellas, 26 son de educación inicial, 107 de preescolar, 132 primarias, 67 secundarias, 135 de nivel medio superior, 13 de distintos ámbitos como centros escolares y 33 de nivel superior. Inicialmente se detectaron en el estado tres mil instituciones con necesidad de obras, sin embargo la Secretaría redujo la cifra tras hacer un cruce de información para evitar que las acciones del gobierno se duplicaran con las del programa “La escuela es nuestra”. Con información de Ingrid Ruiz /Diario de Xalapa, Víctor Ramírez/ El Occidental, Adriana y Mayra Flores /El Sol de Puebla