Imparable la violencia contra mujeres: 123 homicidios en enero

Las cifras son más alarmantes que nunca. La violencia en contra de las mujeres es inconcebible y hasta en algunos casos horrible y terrible. La situación es imparable en todo el país. Tan sólo en el pasado mes de enero se registraron 123 feminicidios, de los cuales 8 son infantiles.

Frida Guerrera Villalvazo, activista, defensora y promotora de los derechos de las mujeres, relata a El Sol de México que la impunidad y la corrupción son los factores que han motivado que se den más casos, por lo menos los que se han dado a conocer en los medios.

Guerrera Villalvazo dice que el mensaje que reciben todas las mujeres del país es que las autoridades no hacen las investigaciones, y acusa que la corrupción sigue siendo uno de los principales factores por los que no se avanza en la resolución de los casos.

Manifiesta que gracias a la presión social que se ha hecho con la exposición de los casos a los medios de comunicación, es como las autoridades han trabajado, pero “desgraciadamente el tema de la corrupción sigue abrazando el tema del feminicidio y la desaparición”.

“Ya es de miedo cada vez que mandan una cédula o una solicitud de apoyo para compartir las cédulas de búsqueda porque prácticamente ya sabemos que la vamos a encontrar, si es que la encontramos, sin vida”, responde.

Ante esta emergencia que se registra en el territorio nacional, Frida Guerrera compartió que hasta el día de hoy se tiene un balance aterrador. Dice que en el recuento se deben tener en cuenta dos variables. Uno es el de los feminicidios y otro el de asesinatos violentos de mujeres.

Nosotros separamos el tema del Feminicidio y los asesinatos violentos de mujeres, esto es que no podemos manejar el tema que una mujer que fue ejecutada por un grupo armado es un Feminicidio o en Guanajuato cuando suena más un tema de homicidio o de otros temas porque estaríamos demeritando el tema con las mujeres que son encontradas calcinadas, destazadas o en las condiciones en las que se encuentran los cuerpos”, acotó.

Lamentablemente la cifra de mujeres que han sido privadas de la vida son vergonzosas, hasta el 27 de enero de este año, la activista llevó un registro de 123 feminicidios y en torno a los asesinatos violentos se tiene un registro de 40, por lo que “este panorama es desolador, ya que del total se tiene un registro 8 feminicidios infantiles en el país”.

“Llevamos varios años así con estos niveles y desgraciadamente, conforme el tiempo avanza, esto crece. Quiero pensar que antes no se le daba el seguimiento puntual que ahora le damos desde el 2016 en el país y esto nos poniendo ante una realidad que la gente se niega a seguir viendo”, afirma la activista.

Hasta el día de hoy se han registrado dos muertes de niñas en el Estado de México “y pues yo creo que hay mucho que hacer con el tema de tejido social para que haya una respuesta real e inmediata de las autoridades”, refiere Frida.

En una comparativa, en enero de 2018 se registraron 151 feminicidios y 34 asesinatos violentos, ante esto “hemos tratado de detallar más el tema de los homicidios, ya que en el 2017 se tenía un registro de 114 feminicidios y 22 asesinatos violentos”.

“Se ve muy grave la situación. A mí me alarma que nos estemos acostumbrando. Ahora a depurar lo que tenemos para que las cifras sean lo menos cuestionables”, dijo.

DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

Frida Guerrera sostiene que esta situación de violencia que se registra con las mujeres forma parte de la descomposición social que se vive en el país. “Es un caldo de cultivo porque, por un lado, como sociedad estamos atrapadas en el miedo y en el pánico. Además de todo, en las últimas generaciones, donde la mayoría son jóvenes, ya no tienen capacidad de análisis”.

CDMX

Sostiene que, aunado a la descomposición social, los casos van a seguir debido a las autoridades corruptas, y a la existencias de jóvenes que no piensan en las consecuencias. “Se tienen casos en los que por decir ‘no’ han degollado a una estudiante, pues obviamente el caldo de cultivo es muy peligroso”.

“Entonces, cuando hablamos de una corresponsabilidad social, debemos detenernos como sociedad, todos, para exigirles a las autoridades que esto tiene que parar y se empiece a trabajar en la prevención en los Institutos de atención a las mujeres y que de verdad sirvan los recursos para capacitar gente y vaya a las colonas más pobres y se alerte y prevenga el tema”.

Por último, sentenció que las alertas de género no sirven en los lugares donde se han aplicado, ya que “mientras no haya capacitación de jueces y policías municipales, policías estatales, de Ministerios Públicos que tengan la capacidad y la sensibilidad para atender el tema de una desaparición hasta ya un Feminicidio, las cosas no van a cambiar”.