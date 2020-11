Fuerzas federales se unificarán en red de comunicaciones

Ante la necesidad de garantizar la comunicación para fines de seguridad pública, entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, el gobierno federal informó que transformará a la Red Integrada Nacional de Radiocomunicación (RINR), la cual quedará ahora a cargo de una Comisión.

Dicha comisión estará presidida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), e integrada por las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, la Guardia Nacional y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República.

A través del Diario Oficial de la Federación, la presidencia de la República informó que la Red Nacional de Radiocomunicación del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue creada en 1999 y tuvo en sus inicio un carácter más técnico y de coordinación interestatal, en busca de apoyar el intercambio de información policial entre las autoridades de los tres niveles de gobierno de todo el país.

Inicialmente fue conocida como la “Red Matra”, que hacía alusión a los equipos con que comenzó a funcionar, aunque en la actualidad utiliza la tecnología Tetrapol TDM de Airbus.

Explica que luego de más de 20 años de creada, la RINR no alcanzó su objetivo, pues siguen existiendo entre las dependencias de la Administración Pública Federal “diferentes redes de radiocomunicación que utilizan distintos estándares y hasta hoy, dichas redes no se encuentran integradas, lo que representa gastos innecesarios para el Gobierno de México, en la medida que las coberturas de dichas redes no están distribuidas de la forma más eficiente.”

Uno de los objetivos del cambio, es que con esta nueva integración y misión, la RINR tendrá como objetivo “optimizar el aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales y sus servicios satelitales, las redes de telecomunicaciones y radiocomunicación institucionales, así como sus funciones y usos mediante la eliminación de barreras a la compartición y acuerdos de interoperabilidad”.

“Deberá cumplir con las condiciones y características esenciales de una red encriptada, troncalizada, de misión crítica y bajo estándares abiertos, de conformidad con los protocolos y lineamientos técnicos que establezca y emita la Comisión de la Red Integrada Nacional de Radiocomunicación, en coordinación con las autoridades competentes en la materia.”

Este acuerdo fue firmado el pasado 27 de noviembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y entrará en vigor a partir del 1o. de diciembre próximo.