Aún se analiza cancelar producción y distribución de cerveza: AMLO

Respecto a la cancelación de producción y distribución de cerveza el presidente de México indicó que se analiza la situación pero que al final de todo, “el pueblo es sabio y sabe lo que le conviene o no”.

“Se está haciendo una revisión minuciosa de los productos básicos esenciales y sobre todo de las plantas de las empresas que se consideran esenciales, por ejemplo, se habló de que no se podían apagar los hornos para la producción de acero, eso llevaría mucho tiempo el restablecimiento de una empresa que requiere de hornos”.

Admitió que ha habido "un poco de polémica" sobre una eventual ley seca en Ciudad de México cuya aplicación fue descartada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y que “en otros estados hay un poco de protesta, pero los gobernantes están escuchando el sentir de la gente, todos están pendientes y son sensibles, y tienen que buscar equilibrios y escuchar a todos y claro, procurar que las medidas vayan dirigidas a evitar contagio que no se siga extendiendo el virus”.

Dijo que el informar sobre cancelación de venta de alcohol, se ha generado un fenómeno contrario a lo que hoy se busca, ya que se han generado compras de pánico y por consiguiente el aglutinamiento de personas realizándolas, lo cual va contra las medidas de protección por Covid-19.

Añadió que lo importante es hacerle caso a los médicos.

“Entonces estamos dejando que ellos (los especialistas) indiquen lo que procede”, destacó.

Reiteró que los que tienen la última palabra son los médicos y los especialistas, “pero no tienen una actitud inflexible, "aquí muchas veces el doctor Hugo López-Gatell ha hablado de que se cuide la parte económica y social".

Reafirmó que el objetivo principal es evitar la diseminación del coronavoris y las medidas están enfocadas a eso. “Lo que queremos es que no desborde la epidemia, hasta ahora ahí va horizontal. No se puede adelantar nada, no se puede decir que se logró el propósito de aplanar la famosa curva, pero sólo podrá hacerlo en unos días más”.

Hasta ayer, se registraron un total de 50 muertos por la enfermedad más de mil 500 casos confirmados.

Foto Mauricio Huizar | El Sol de México

Ayer la empresa Heineken México anunció que detendrá la distribución de sus productos, en cuyo portafolio se encuentran marcas como Tecate, Indio, XX, Carta Blanca, y la propia Heineken, por no considerarse de primera necesidad ante la crisis del Covid-19.

Por esto, miles de personas corrieron el rumor de que habría Ley Seca en varias ciudades del país, mientras que en redes sociales se volvieron tendencia etiquetas como #comprasdepanico #heineken y #conlaschelasno.

Las compras de pánico sucedieron principalmente en el norte de la República Mexicana, concretamente en ciudades como Tijuana y Monterrey, donde miles de personas corrieron la voz y compartieron imágenes de las tiendas abarrotadas.