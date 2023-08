El objetivo es evitar riesgos y que los asistentes disfruten: policía de eventos

Víctor Manuel Vergara Vázquez, responsable de seguridad en espectáculos y eventos deportivos, reconoce que la Ciudad de México es un mundo de oportunidades para emprender eventos masivos, que después del confinamiento a causa del Covid-19 tienen gran demanda entre los capitalinos, sin embargo, sostiene, cualquier evento multitudinario genera incidencias, pero se debe estar al tanto para que sean las mínimas y no repercutan entre las personas.

Quien ha laborado en conciertos y eventos deportivos como los abiertos de tenis realizados en la CDMX, refiere que incidencias sucedidas en otras partes de la República, como la gresca en el Estadio la Corregidora, en Querétaro, permiten alertar de situaciones que se pudieran dar y adaptar formas de actuar para que no ocurran desgracias, y proteger a la asistencia.

Luego de describir a la ciudad como un mar de oportunidades para los emprendedores, dice que, como la mayoría de los mexicanos, los capitalinos tienen la mentalidad de echarse para adelante, de siempre tomar los retos que se le ponen enfrente.

Hay una perfecta coordinación, que es otro de los factores clave para que los eventos sean exitososVíctor Manuel Vergara Vázquez, responsable de seguridad en espectáculos y eventos deportivos

“El capitalino, no solo por una competencia interna que existe en los diferentes sectores

económicos y laborales busca ser siempre el mejor; también somos gente innovadora que le gusta estar buscando cosas nuevas en todo momento, eso es lo que define a un capitalino”, detalla quien por más de 20 años se ha dedicado a la seguridad en eventos nacionales y de talla internacional, que principalmente se llevan a cabo en la metrópoli.

La personalidad del mexicano es única

Además, el habitante de la Ciudad de México, “nunca pierde el sentido del humor, siempre, a pesar de las condiciones que esté, busca ayudar en momentos de crisis, la realidad es que buscamos dar ayuda y ejemplos hay muchos, pero también somos gente que tomamos las cosas del lado cómico y nos permite siempre ver las cosas desde otra óptica”.

Desde la perspectiva del licenciado en administración, que se desempeña en el área de la seguridad corporativa, la gente es naturalmente buena, pero “lamentablemente existen factores alrededor de su formación como ser humano que van desvirtuando esta condición o bien que, por diferentes situaciones, no tiene la oportunidad de educación, de trabajar, tener salud y eso va contribuyendo de manera equivocada a que tenga, o tome, un camino diferente”.

Sin embargo, está convencido de que la persona siempre se recupera y hay la posibilidad de una segunda oportunidad, “solamente necesita tener las condiciones adecuadas para que recupere esa esencia de ser humano, que considero que desde que nace es buena”.

Durante la entrevista con LA PRENSA comentó que sí ha vivido situaciones difíciles, pero “nada de alto riesgo, por fortuna”, o que ponga en peligro tanto el evento como a la ciudadanía.

Hizo notar que el evento con más gente que le ha tocado organizar en materia de seguridad fue el realizado en la Plaza de Toros México, cuando se presentó el ex tenista suizo Roger Federer y asistieron más de 40 mil aficionados.

“Ese evento marcó un récord del partido de tenis no oficial con más asistencia, hasta que lo hicieron después en África, donde rebasó la cantidad. Pero creo que operar un sitio como la plaza, en un lugar totalmente abarrotado, ha sido una de las experiencias más importantes que he tenido”, precisa, y dice que lo más importante de ello es que todo salió perfecto.

Reconoce que en ese entonces hubo un poco de incertidumbre por el tipo de evento, pero además porque la Monumental Plaza de Toros México tiene muchos años y, por tanto, su estructura no es la más moderna.

Al referirse a cómo salió todo, expone que “hay una perfecta coordinación, que es otro de los factores clave para que los eventos sean exitosos, no solamente con el comité organizador y todas las áreas que están funcionando en el momento, sino también todos los apoyos externos, policías, bomberos, equipos de emergencia, gente de movilidad al exterior, creo que eso tiene mucho que ver con que las cosas funcionen adecuadamente”.

Hemos tenido algunas situaciones con fanáticos que, por el hambre de tener una foto, un autógrafo, olvidan todo lo que puede sucederVíctor Manuel Vergara Vázquez, responsable de seguridad en espectáculos y eventos deportivos

Importancia del trabajo previo para evitar tragedias

Vergara Vázquez detalla que cualquier lugar en el que se tenga que hacer un evento masivo, por seguridad de los asistentes y trabajadores, necesita una revisión previa, ubicar salidas de emergencia, ver que todo esté en orden.

“Se requiere de un análisis de protección civil donde no solamente se evalúa el inmueble, sino los flujos donde van a tener que moverse en caso de egresos, llámese de un ingreso natural o una salida de emergencia; se tienen que verificar todas las condicionantes en atención de cualquier incidente, desde en dónde pones a un paramédico, eso es básico y esencial. Nos ha pasado que hemos visto, en espectáculos, que el talento, el cantante, de la nada o se cae o sufre algún incidente haciendo su trabajo y esa condición te obliga a que tus equipos de emergencia reaccionen de manera eficiente”, refiere.

Una situación peculiar, dice, es cuando el aficionado pasa de la pasión por un ídolo al fanatismo, “entonces pierde ese enfoque de su propia seguridad, por ir persiguiendo una camioneta, por cruzarse a alguien, por aventarse a algún lugar”.

“Entonces hemos tenido algunas situaciones con fanáticos que, por el hambre de tener una foto, un autógrafo, olvidan todo lo que puede suceder al no verificar lo que está sucediendo alrededor de ellos, poniéndose en riesgo, a otras personas, incluso al mismo ídolo”.

Lo anterior lo describe como imprevistos y acepta que en cualquier evento de seguridad se generan, pero a él le han correspondido, “por fortuna, incidencias menores que nunca nos han costado ni una vida, que es el principal objetivo: que toda la gente, así como entra contenta por estar en el lugar, que va a ver al evento de su ídolo, así mismo salga”.

Indica que los responsables de la seguridad se han encontrado con recintos que no tienen señalización adecuada o un staff que los guíe, y eso complica la operación.

“Cuándo tú tienes esa parte, defines adecuadamente tus controles de acceso para que no se colapsen en un momento, para que funcionen de manera eficiente, para que la gente sepa cómo reaccionar y guiar a la persona que está desde buscando su sitio hasta un baño o el servicio médico”, precisa.

Señala que, además, “sabes cómo manejar a tu talento, a veces el artista, el deportista se pone solo en riesgo, en un sitio en el que hay tumulto, en una situación donde genera alguna expectativa y no debería estar, y la gente se amotina (sic), quiere tener cualquier tipo de contacto con él, a veces eso genera el riesgo; hay que tener un poco de plática hacia lo que pudiera estar sucediendo, eso va eliminando, reduciendo la posibilidad de que un riesgo se dé”.

El problema de la reventa

Sobre si le ha tocado lidiar con un evento que se vea rebasado por la cantidad de gente, responde que nunca le ha sucedido y que ello, por lo general, tiene que ver con la organización y que se tenga siempre una actuación preventiva.

Hay condiciones externas a los eventos que van impactando de manera inadecuada, o que no le hacen bien al espectáculo y tienen que ver con la reventaVíctor Manuel Vergara Vázquez, responsable de seguridad en espectáculos y eventos deportivos

Menciona que en ocasiones la gente, en su afán de buscar una localidad, compra sin asegurarse de que el boleto sea el adecuado, que no esté clonado. “Cosas que muchas veces hemos visto en nuestro país, y eso en ocasiones genera que la logística se rompa, entonces la capacidad de reaccionar cuando tienes esa situación es imprescindible”, señala.

Expone que siempre la reventa de boletos para un acto causa problemas por la molestia de las personas, situación que debe atenderse por parte de las autoridades, con una regulación de la forma de ofrecer las entradas a determinado espectáculo.

“Definitivamente la reventa no se elimina, existe en el mundo, tal vez nuestro país lo que tiene como ejemplo en el tema, es que es un delito de carácter administrativo, entonces no existe una pena como tal, y también, las casas vendedoras requieren una regulación diferente para que no exista una salida masiva de boletos”, remató.

