Tenemos que brindarles a los jóvenes la esperanza de que las cosas pueden cambiar: Cynthia Rosas, tutelar para menores

La Ciudad de México es reconocida por su gran riqueza en cuanto a cultura, gastronomía, turismo y un sinfín de cualidades, pero si hay algo único de la capital, es su gente; las y los buenos capitalinos. Aquellas y aquellos que marcan la diferencia, y a través de su trabajo logran percibir la conducta y comportamientos de nuestra sociedad.

La Directora del Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes, Cynthia Catalina Rosas Rodríguez, de 60 años de edad, platicó sobre la experiencia que ha sido para ella estar durante 15 años en esta institución, trabajando en conjunto con especialistas y los adolescentes.

Ubicado en la alcaldía Benito Juárez, el Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes es un espacio en dónde los menores de edad que son presuntamente culpables de cometer un delito, son internados y considerados como inocentes, y dentro del centro se les da un acompañamiento y guía para su readaptación social, es decir, volver al núcleo social luego de haber estado recluidos.

“Dentro del Centro tenemos que brindarles a los jóvenes una esperanza de que las cosas pueden cambiar y mejorar, estoy convencida de que este es un buen lugar para la prevención. Es un trabajo difícil, un trabajo impactante” puntualizó la directora.

Así mismo, la titular del Centro Especializado comentó que, a lo largo de su trayectoria, su labor ha sido complicada, puesto que, cotidianamente las emociones que se despiertan al trabajar con jóvenes que han sido violentos o han violentado a la sociedad, no es algo ligero de sobrellevar.

¿Influye el contexto social en la toma de decisiones de los adolescentes?

Existen muchos factores por los cuales los jóvenes llegan a cometer un delito, sin embargo, en la mayoría de los casos, el contexto social y familiar influye en la toma de decisiones y actos que comenten los adolescentes. Cynthia Rosas afirma que “es importante no olvidar que pese al delito que hayan cometido, ellos también son víctimas, por la violencia que viven y ven a diario”.

“El nacimiento es algo biológico, pero la familia y la sociedad nos van introduciendo en otro tipo de nacimiento que tiene que ver cómo nos manejamos, cómo proyectamos el amor, la ternura, el miedo, la ley, las normas, la manera en como respondemos a la frustración, al dolor, todo lo humano”, señaló RosasRodríguez.

Los derechos no se pueden negociar, no se condicionanCynthia Catalina Rosas

De acuerdo con datos oficiales de la directora, del año 2008 al presente 2023 han estado recluidos 13 mil adolescentes y en la mayoría de casos el abandono de su familia y de la misma sociedad, es el detonante de las decisiones que toman, además, los vínculos de violencia en los que se desarrollan, la extrema pobreza, la educación y la ausencia de alguno de los padres son factores que también influyen en sus actos.

“Creemos que estos son los chicos más vulnerables de nuestra población adolescente de la Ciudad de México, entonces, es importante todo el proceso de prevención y todo lo que puedan aprender para incorporarse. Es obligación nuestra darles elementos, para que ellos vean que son capaces de hacer grandes cosas,” comentó Cynthia Rosas.



La titular compartió que, a lo largo de sus 15 años de trabajo, una de las experiencias que más ha marcado su trayectoria fue cuando personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue a capacitar a los servidores sobre los derechos humanos de los adolescentes, y algunos de ellos se preguntaban, “¿Y los castigos?, ¿por qué no los vamos a castigar?”, algo que retumbaba en los oídos de la directora, pues ella considera que los derechos humanos no son negociables.



“Me fue tocando ver como en la mente del propio personal se dio el fenómeno de… ´no está peleada la responsabilidad o el tener consecuencias con los derechos humanos´, los derechos no se pueden negociar, no se condicionan. Ese ha sido todo un proceso, ver en el personal la incorporación de los derechos de los jóvenes, el ver la transformación del área de seguridad, eso ha sido genial” aseguró Rosas Rodríguez.

¿Cómo influye el Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes en la sociedad?

Si bien es cierto, los adolescentes son el futuro del mañana, es necesario trabajar con sus emociones para que puedan canalizarlas de manera adecuada sin afectar a terceros. Con base a lo anterior, el Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes busca dar ese acompañamiento durante la etapa que los jóvenes viven ahí adentro, sin dejar a lado la responsabilidad de sus decisiones.

"Aquí realizamos un programa individualizado de actividades, ese programa lo organizamos a partir de un análisis de lo que un joven querría; tener contacto con el arte, el medio ambiente, las matemáticas, filosofía, lectura, etcétera. El programa permite que ellos puedan adquirir habilidades, destrezas, pero también es una educación sentimental, esa es la más importante, porque a su edad no expresan sus sentimientos, no lloran, no sufren, no se quejan”, puntualizó de manera concreta la directora.

Así mismo, Cynthia Rosas recalcó que todo lo anterior influye en la sociedad de nuestra Ciudad, y es por eso que el Centro de adolescentes tiene un gran impacto, y a comparación de lo que muchas veces se piensa, ellos desde su trinchera son buenos funcionarios, de lo contrario, eso perjudicaría más a la sociedad.

¿Un individuo nace o se hace malo?

Finalmente, al preguntarle sobre si ella considera que los adolescentes nacen con cierta malicia o es el contexto social el que los transforma, ella comentó al respecto “Los fenómenos de la delincuencia son complejos, sería sencillo decir, ´Es parte de un gen´, pero no, influyen todos los niveles, lo comunitario, lo social, lo familiar y por supuesto el individuo, por ello es que hay que trabajar y entender que se debe trabajar con el chico, porque no podemos victimizar a los jóvenes”.

A través de su experiencia y su ardua labor, la directora Cynthia Rosas nos brindó una perspectiva de lo que para ella es la influencia de la sociedad en la vida de los jóvenes, y de qué manera ella ayuda a que los patrones que muchas veces los jóvenes adoptan en casa o en la sociedad no perjudique en su vida, y de lo contrario puedan adquirir conocimientos y pensamientos positivos que impacten en sus relaciones sociales y familiares.

