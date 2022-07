IMSS negó más recetas en primer trimestre de 2022 que en todo 2019

El 2021 fue el año con mayor desabasto de medicinas en la historia de México, pero lejos de que esta tendencia reduzca en 2022, este año parece que lo superará, pues tan sólo en el primer trimestre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya negó más recetas que en todo 2019, lamentó el colectivo Cero Desabasto.

“Seguimos teniendo desabasto, lo dicen los datos, los mismos datos de la Secretaría de Salud, del IMSS; dan cuenta que no estamos ni siquiera como estábamos hace tres, cuatro años, que no estábamos en el ideal, pero ni siquiera estamos como estábamos entonces.

“El 2021 fue el año con el peor acceso a los medicamentos en la historia de este país y la tendencia es a que este 2022 va para allá. Tan sólo en el IMSS, en el primer trimestre se negaron ya más recetas que en todo 2019, y que todo el 2017 y el 2018 juntos”, denunció a las afueras de la Secretaría de Salud, a donde los representantes de los pacientes acudieron a entregar una carta con sus peticiones.

En nombre de las 54 organizaciones que aglutina Cero Desabasto y de los pacientes -principalmente oncológicos-, el colectivo hizo entrega de esta misiva a la Secretaría de Salud y al IMSS para solicitarles que se atiendan las necesidades de los enfermos y se establezca una comunicación directa que permita dar a conocer los cambios y actualizaciones en el abasto de medicinas.

Lo anterior, ya que acuerdo con datos del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) citados por la organización civil, el año pasado no se pudieron surtir más de 24 millones de recetas correspondientes a los sistemas de salud del IMSS, ISSSTE, Pemex y las secretarías de Defensa y Marina.

Contrario a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador hechos el pasado 9 de junio, donde aseguró que el 90 por ciento de abasto de medicamentos ya se había garantizado, las cifras del INDICAS dan cuenta que en los primeros cuatro meses del año la disponibilidad de medicinas se encontraba en 71 por ciento.

Ante esta situación, que no sólo atenta contra el derecho a la salud sino a los bolsillos de los pacientes, pues son ellos los que tienen que conseguir los medicamentos en farmacias privadas, el colectivo urgió a la ciudadanía a no normalizar la situación y las autoridades a no incumplir con las garantías que tienen sus derechohabientes.

“Reiteramos nuestra intención como organizaciones y representantes de grupos de pacientes de contribuir a los esfuerzos de las autoridades para garantizar el derecho a la salud de quienes vivimos en México”, agregó.