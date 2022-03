4T recibe casi 16 mil demandas por desabasto de medicinas para cáncer y diabetes

El desabasto de medicinas que existe en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021 provocó que se interpusieran 15 mil 980 amparos por parte de los derechohabientes que exigían el acceso a los fármacos, particularmente pacientes con cáncer, diabetes, los que daban seguimiento a un trasplante y los hipertensos, dieron a conocer los colectivos Cero Desabasto y Nosotrxs.

Al presentar la Radiografía del Desabasto. Informe de Transparencia 2017-2021 elaborado por Nosotroxs, Mamcy Manzo, analista de la Causa Salud y Bienestar de esa organización dijo que como consecuencia del desabasto crecieron también la falsificación y el robo de insumos en las instituciones del sector salud, al registrase 59 alertas sobre productos hechizos u el incremento de 15 por ciento en la comercialización ilegal de fármacos.

Según la organización esto ocurre en el contexto de cambio en el sistema de compras de medicamentos e insumos, donde el Seguro Popular fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar y la pandemia por Covid-19 en el país.

Derivado de la pandemia as unidades de la Secretaría de Salud redujeron considerablemente el servicio entre 2020 y 2021 y sólo otorgaron la mitad de las consultas que en 2017 y se practicaron cerca de medio millón de procedimientos quirúrgicos menos.

El número de recetas surtidas disminuyó progresivamente en las distintas instituciones de seguridad social del país.

En el año 2021 no se surtieron efectivamente un poco más de 24 millones de recetas en las principales instituciones de seguridad social - IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR- que conforman el Sistema Nacional de Salud, “esto representa un 9.7 por ciento de recetas no surtidas, la cifra más alta de no surtimiento en el periodo 2017-2021.

De igual manera, el número de quejas por no surtimiento de medicamentos registradas en la gran mayoría de las instituciones analizadas aumentó en 2021, por ejemplo, en el IMSS se registraron 11 mil 369 y en el ISSSTE 4 mil 168 lo que representa un aumento de 42.8 por ciento y 96.3 por ciento respectivamente con relación al 2020.

Foto: Cuartoscuro

Respecto a los reportes en la plataforma cerodesabasto.org, desde su lanzamiento en 2019 hasta 2021, se han recabado 7 mil 996 reportes, durante 2021 se registraron 3 mil 237 lo que representa un aumento de 31.5% respecto al 2020. La CDMX, el estado de México, Guerrero y Jalisco tienen el mayor número de reportes.

Cuatro de los 10 hospitales con mayores reportes pertenecen al IMSS, tres al ISSSTE y el resto corresponde al INSABI (2) y PEMEX (1).

Las patologías con más reportes fueron: cáncer, diabetes, post trasplantados, hipertensión y las relacionadas con la salud mental.

En el balance de la compras por el gobierno el INEFAM dio a conocer que se compraron 5.9 por ciento menos medicamentos que en 2020, lo que equivale a 67 millones de piezas.

Esto ha significado que los pacientes han tenido que comprar su medicina por cuenta propia aumentando el gasto de bolsillo en salud en 40por ciento, al pasar de 2 mil 358 pesos en 2018 a 3 mil 299 en 2020.

“Este informe deja en claro que el problema del desabasto se ha agudizado los últimos años y es preciso modificar la estrategia tomada hasta el día de hoy por el gobierno actual para resolverlo”, plantearon.

Enfatizaron que se trata de “un problema complejo y no es posible resolverlo de manera unilateral, se necesita la participación de todos los sectores para resolverla poniendo por delante a las y los pacientes. Las consecuencias directas e indirectas del desabasto de medicamentos son múltiples y se solucionará hasta que todos los medicamentos, insumos y vacunas que requieran las personas se entreguen de forma efectiva y gratuita, en tiempo y forma. Desde el Colectivo Cero Desabasto nos seguiremos uniendo de forma organizada para exigir que nuestro derecho a la salud se garantice. ¡La salud no es un favor, es un derecho!”.