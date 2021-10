Inauguran la Asamblea Global para la Privacidad 2021

Con el deseo y las herramientas para regular a las grandes empresas tecnológicas que realizan la mayor recopilación de datos personales y que ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información de 3.8 mil millones de usuarios en el mundo, se inauguró esta mañana la Asamblea Global para la Privacidad 2021 (GPA).

El Palacio de Minería fue la sede de este evento presencial y virtual en el que participan representantes de 130 países y 11 grupos de trabajo, en donde el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, dijo que los datos personales se convierten en un valor creciente en la dinámica productiva de la economía global, como en herramientas para el desarrollo social y político de la sociedad, “por lo que es imperioso abrir espacios como el que nos convoca”.

La presidenta de GPA, Elizabeth Denham, del Reino Unido llamó a “reflexionar sobre la pandemia para asegurarnos de que estamos preparados para lo que viene después. No tenemos tiempo de dormirnos en nuestros laureles”.

Y el secretario general de la OCDE, Mathias Corman, señaló que durante más de 4 décadas este organismo promueve activamente la privacidad de los usuarios de las tecnologías digitales, sobre todo en su auge que como en el caso de la inteligencia artificial y las ciudades inteligentes, representan todo un desafío.

Didier Reynders, Comisionado Europeo de Justicia, dijo que el organismo que dirige comparte la ambiciosa agenda de este evento global, porque en este mundo interconectado, se debe respaldar la cooperación para facilitar la información transfronteriza.

Estos 3 dirigentes europeos, participaron con mensajes virtuales.

El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, manifestó que se debe garantizar la privacidad de los datos personales y que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está comprometido a la transparencia en el cuidado y protección de datos personales y rendición de cuentas.

“Es claro el deber del Estado de proteger a toda la ciudadanía y el espíritu ético del servicio público”, subrayó vía remota.

Y el diputado Juan Carlos Romero Hicks, se preguntó: Cuánto vale la verdad en este país, cuánto vale la legalidad, cuánto vale el cuidado de las personas? Por eso este evento lleva como título el enfoque centrado en las personas.

Manifestó que “en el mundo moderno, estamos en el límite de la definición entre lo público y lo privado y precisamente los temas a abordar ante los hechos inéditos de la Economía Digital, Inteligencia Artificial, la Cuarta Revolución Industrial, derechos humanos y revisión de cuentas.

Señaló el ex director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que “hay temas que no estamos preparados para afrontar en los aspectos legal, seguridad, de la banca, bloqueo de dispositivos y una serie de estándares éticos, como rastreo de conductas y la posible vulnerabilidad de las personas y un aspecto importante de la salud colectiva”.

QUIENES POSEEN DATOS, POSEEN EL FUTURO

En su momento, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, manifestó que hay 4 iniciativas pendientes de dictamen en la Cámara Alta, sobre protección de datos personales.

“Estamos en proceso de discusión y votación con adecuaciones de la ley nacional a los estándares internacionales”.

Afirmó que el hecho de que México sea sede este importante evento, permite estrechar vínculos de cooperación con naciones y personalidades a lo largo del globo para intercambio de información.

Adelantó Se firmarán tratados internacionales digitales para el tema digital y protección de datos. El Senado tiene esa facultad. Están presentes 136 países o por vía digital, aprovechemos este esfuerzo, subrayó.

De las grandes empresas y plataformas digitales y otros servicios, dijo que se evalúan no solo por los ingresos monetarios que generan sino por la cantidad de datos que recopilan. “Algunos sostienen que quienes poseen los datos poseen el futuro”.

Sostuvo que el espacio digital no se delimita por fronteras físicas ni siquiera jurídicas integrales. “Se trata de un campo desregulado y que resulta indispensable la colaboración entre naciones y gobiernos y las grandes compañías digitales a fin de generar certidumbre en las personas usuarias de que su información no se utilizará de forma indebida”.

Afirmó que el objetivo de la regulación debe guiarse por la libertad, el respeto a la privacidad y no ser nicho para la comisión de delitos desde la simulación de identidades, que desarrollan conductas nocivas y que atentan contra el patrimonio de las personas.

Luego habló de su experiencia con las grandes empresas digitales: “Presenté una Iniciativa para regular sus operaciones. Es impresionante -y sé que son patrocinadores de este evento-, pero es impresionante su poder. Solo presenté la iniciativa y me fue como en feria. Desinforman, tergiversan y alteran, pero no voy a ceder, no voy a ceder, porque es un tema fundamental para el país y para la vida del mundo”.

Afirmó que la legislación vigente desde hace una década requiere ajustes para estar en la vanguardia y buscó consensos para modificarla.

COEXISTENCIA ENTRE DESARROLLO Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Al inaugurar el evento más importante en seguridad y protección de datos personales de mundo, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra manifestó que este es un evento muy importante para el Estado mexicano, del que el INAI tiene el honor de ser anfitrión.

Resaltó que en los próximos días se compartirán visiones y conocimientos en torno a la coexistencia entre el desarrollo de las nuevas herramientas tecnológicas y el resguardo de los derechos humanos a la privacidad y a la protección de los datos de carácter personal.

“Vivimos un momento ideal para la colaboración propositiva, interdisciplinaria y multisectorial así como la creación de un marco normativo robusto, dinámico y compatible con los mejores estándares internacionales en favor de la producción y garantía de los derechos humanos.

Se pronunció por generar un léxico común para que los reguladores, las empresas y los propios ciudadanos, a fin de identificar rutas novedosas que nos permitan mitigar estos desafíos, al privilegiar en nuestras agendas, políticas y decisiones un enfoque centrado en el ser humano.

También participaron la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, ministra en retiro Olga Sánchez Cordero; el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek, entre muchos más.