Indígenas no pedimos el Tren Maya: Concejo de Las Abejas de Acteal

De cara a la realización de la consulta a las comunidades para la construcción del Tren Maya en el sur-sureste del país, el Concejo de Las Abejas de Acteal, Chiapas, criticó las medidas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la construcción de esta obra ya que denunció que ésta destruirá el medio ambiente, alterará los ciclos productivos y profundizará la discriminación a los pueblos indígenas.

En entrevista con El Sol de México, Patrocinio Hernández Gómez, vocero del Consejo, aseguró que el Tren Maya impactará negativamente no sólo a las comunidades por las que pasará, sino a otras cercanas, como es el caso de Chenalhó donde habitan los integrantes de Las Abejas.

“Es importante saber y mencionar que con la construcción del Tren implica construir grandes carreteras para vincular la comunicación con el Tren, por eso ahora se está hablando de la Carretera de las Culturas que impacta 153 kilómetros de la actual carretera San Cristóbal a Palenque”, dijo.

“El Tren Maya es un proyecto de infraestructura que no se dio a petición de los pueblos indígenas, sobre todo, nosotros no pedimos el Tren, más bien es un proyecto planeado desde el Estado, entonces independiente de que nosotros en donde vivimos no pase, el impacto nos va a llegar”, expresó.

El próximo domingo 15 de diciembre, el Gobierno federal realizará la consulta a los pueblos indígenas sobre este proyecto, el cual plantea una ruta de mil 500 kilómetros distribuidos en el sureste del país, y con un costo de entre 120 mil millones y 150 mil millones de pesos. De acuerdo a la promesa del presidente, en caso de que en la consulta la mayoría diga no, este proyecto se cancelará.

Hernández Gómez ejemplificó que en lo ambiental, en el paso para abrir las vías de comunicación conlleva a tirar árboles y al derribarlos “se van a desplazar algunas especies animales que son originarias de las regiones por donde va a pasar el tren y eso va a modificar el comportamiento de la naturaleza y los ciclo productivos”.

Dijo que la forma de vida de los pueblos indígenas está vinculada a la tierra, por eso, cuando cambie el ciclo de naturaleza, impactara directamente a su sobrevivencia y eso es muy importante que se quede claro”

Por lo anterior, Las Abejas sostuvieron que la consulta del próximo 15 de diciembre es “una trampa” ya que no se consulta a la base indígena. “Antes de emprender esta obra, primero se nos debe de garantizar justicia y la no violación de los derechos humanos”.

“La consulta no es real, porque si fuera realmente consultar a lo que quieren los pueblos, los pueblos no quieren el Tren, sino que manifestarían que quieren reconociendo y justicia y atención de temas de salud”, acotó.

NOS DIRÁN QUE NO QUEREMOS EL DESARROLLO

En la charla con la Organización Editorial Mexicana (OEM), Patrocinio Hernández acusó que el “gran capital” no ha cumplido con los estudios de impacto ambiental, cultural o social. “A la gente se le venderá la idea de que traerá desarrollo, que va a generar empleo, que traerá mayor afluencia en materia de turismo para que puedan aprovechar para vender artesanías, pero eso sólo viene a profundizar, de acuerdo a lo que vemos, la discriminación y la enajenación”.

Manifestó que el “gran capital” necesitará la para construcción del Tren Maya “mano de obra barata, para disminuir el costo, el empleo va a ser temporal y los indígenas que vivimos aquí no vamos a tener trabajos de ingenieros, planeadores o de supervisores, más bien nos tocará el trabajo difícil, el trabajo físico o de cargadores, siendo como siempre nos han tratado como el último escalón”.

Refiere que los pueblos que rechazan la construcción del Tren “nos van a acusar de que somos enemigos del desarrollo o dirán que no queremos salir de la pobreza o que en el sur somos pobres porque queremos, pero nosotros solo lo que damos cuenta es que en la consulta sobre la construcción del Tren no participamos”.

Hernández Gómez citó que el 15 de diciembre que es la consulta final y más participativa que va dirigida a las comunidades y municipios donde va a pasar el Tren, pero lo que “nosotros damos cuenta es que no se toma en cuenta a las personas como sujetos a derechos sino como un recurso humano, como un objetivo”.

La consulta en lo que vemos es que “no se da para escuchar o sobre la necesidad o demanda de los pueblos, sino para cumplir con un requisito y un formato, eso es lo que vemos y lo importante para nosotros es no solo se trata de decir sí o no al tren maya, sino lo que es importante encontrar un punto medio y hacer una propuesta”, expresó.

EL TREN NO ES ALGO URGENTE

El vocero de las comunidades indígenas que conforman Las Abejas, demandó que el Estado mexicano la construcción de hospitales, ya que “esa es la verdadera infraestructura que nos hace falta”, además de atender la petición de la construcción de carreteras que conecten a nuestros pueblos de difícil acceso, eso es lo urgente”.

“Nuestra postura es que como organización, el Tren Maya no es algo urgente y no vemos que nos beneficie directamente a los pueblos, porque si es un proyecto planeado desde el Estado, pues realmente no es lo que responde a nuestras necesidades, porque si es para atraer mayor inversión y mayor turismo, pues el beneficio va a ser para la gente externa, no a los pobladores”.

Consideró que se debe atender la justicia del caso Acteal y retomar los acuerdos de San Andrés y una vez que se resuelva esta demanda y que es una deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos indígenas y después “hablaremos de la posibilidad de construir el tren, pero si no se atiende la demanda de la deuda histórica de los pueblos pues no han condiciones para construir el tren, por lo que lo urgente es atender las cuestiones de justicia y de derechos humanos”.

Por último, dijo que estarán atentos a los resultados de la consulta del 15 de diciembre, porque al aprobarse “se dará un surgimiento de pequeños propietarios y así con la llegada del gran capital, llegara al pensamiento la palabra ‘yo”’ que es el gran pensamiento individual y eso se confrontará con el pensamiento colectivo de nosotros, que es la palabra ‘nosotros’, que es el rostro y lo que da voz a nuestros pueblos”.