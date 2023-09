INE entregó 127 credenciales para votar a personas no binarias

El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó en el periodo del 17 abril al 31 agosto 127 credenciales de elector en donde aparece una “X” en el apartado de género, es decir, que reconocen a las personas no binarias.

Así lo informaron integrantes del Grupo de Trabajo Operación en Campo del INE en sesión ordinaria, donde se informó de la estadística de las credencialización de cara al proceso electoral 2024.

El Grupo de Trabajo informó que en el lapso antes mencionado se registraron 160 trámites de estas características y que en 33 casos las personas presentaron su acta de nacimiento acorde a su identidad, es decir, que aparece el término “NB” (no binario) en el apartado de sexo; en 127 casos el acta de nacimiento no refería su identidad no binaria, sin embargo, la modificación no es requerida por la autoridad electoral.

El 27 de febrero el Consejo General del INE aprobó la incorporación de la letra “X” en la credencial para votar para reconocer a las personas no binarias, en acatamiento a sentencias de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) 2021, elaborada por el Inegi, dan cuenta que en México hay 141 mil 949 personas que se identifican como no binarias.