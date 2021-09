Hidalgo bajo el agua; esto sabemos de las inundaciones en el Valle del Mezquital

La madrugada del pasado martes 7 de septiembre, la ciudad de Tula quedó bajo el agua tras el desbordamiento del río con el mismo nombre, que traviesa por el Valle del Mezquital.

➡️ Valle de México e Hidalgo, bajo el agua tras históricas lluvias

Derivado de esta situación, 31 mil viviendas de la zona resultaron afectadas y 17 personal fallecieron en el Hospital General de Zona No.5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que la inundación ocasionara cortes de energía en el inmueble.

¿Por qué se desbordó el río Tula?

Conforme fluyó la información de lo que sucedía en la ciudad de los Atlantes, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dio a conocer que el río Tula había recibido una cantidad extraordinaria de descargas, provenientes del Valle de México, que durante la tarde del lunes también había resultado afectado por las lluvias registradas en los municipios de Ecatepec y Coacalco, en el Estado de México.

Asimismo, debido a las precipitaciones registradas en las últimas semanas tras el paso de un par de huracanes, algunas presas de la zona alcanzaron su máxima capacidad, por lo que han tenido que realizar desfogues controlados del líquido, que se dirige hacia otros cuerpos de agua, como los ríos cercanos.

El municipio de Tula no fue el único afectado por la crecida de los ríos. En el municipio de Tlahuelilpan, el río Salado también salió de su cauce, ocasionando que 150 familias tuvieran que abandonar su horas y afectando a cerca de mil 500 familias que habitan en la zona.

Los municipios afectados por río #Tula serán declarados zona de desastre.



📷: Wendy Lazcano / @ElSoldeHgo pic.twitter.com/rjU2diFnVl — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 9, 2021

En este caso, las pérdidas no sólo fueron las viviendas y lo que se encontraba dentro de ellas, también se perdieron cosechas, ya que al ribera del río es una zona agrícola. Hasta el momento, debido a que aún no pasa el peligro de inundación, no se a podido realizar un recuento total de las pérdidas; sin embargo, el gobernador de la entidad aseguró la noche del miércoles que se cuenta con un seguro de desastres para estos casos.

Lo mismo sucedió en el municipio de Tepeji, donde se desbordó el río Nochistongo. Alrededor de las 18:00 horas de este jueves, Omar Fayad informó que en esta demarcación los daños se habían registrado en la zona agrícola.

Evacuación del Valle del Mezquital

Mientras personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional (GN) y de Protección Civil trabajaban en el rescate y auxilio de las personas afectadas, Omar Fayad informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le comunicó que, debido a que la presa Danxhó, en el municipio mexiquense de Jilotepec, había alcanzado su límite, se realizaría un desfogue de 50 m3/s hacia el río Tula.

Por lo anterior, se emitió un comunicado para que los habitantes de la ribera del río en el Valle del Mezquital evacuaran la zona, porque el riesgo de una inundación de las mismas proporciones que la registrada la noche anterior era inminente.

⚠️Mensaje para todas las familias de Tula y del Valle del Mezquital⚠️.



Por favor, es importante evacuarse. Esta noche puede subir el caudal del Río Tula y la zona es de riesgo. Si llueve igual que ayer o antier es posible tener una inundación de las mismas magnitudes. pic.twitter.com/bUtQQSe6kl — Omar Fayad (@omarfayad) September 9, 2021

Conforme avanzó la madrugada de este jueves, las autoridades estatales informaron que el caudal no se había incrementado como se esperaba, por lo que no aumentaron las afectaciones; no obstante, aún no se contaba con las condiciones para que los habitantes volvieran a sus hogares, debido a que todavía no bajaba el nivel del agua que invadió la comunidades anteriormente.

Falta de comunicación entre las autoridades

Desde la tarde del martes, cuando comenzó la evacuación del HGZ No.5, Zoe Robledo, director general del IMSS, aseguró que el Instituto no tuvo aviso por parte de ninguna autoridad sobre el riesgo que corrían las instalaciones del nosocomio. Recalcando que, de haberlo sabido, se hubieran puesto en marcha los protocolos para desalojar el inmueble, como se ha realizado en otras ocasiones.

Por su parte, la titular de Protección Civil federal, Laura Velázquez, aseguró que sí informó a las autoridades del Estado de Hidalgo que se corría riesgo de una inundación en la entidad.

Es un día triste para @Tu_IMSS por la irreparable pérdida de vidas de nuestros derechohabientes. Mi solidaridad para todas las familias.

La prioridad es la evolución de los sobrevivientes, el acompañamiento de los familiares y el reconocimiento de nuestro personal por su entrega. pic.twitter.com/ViG237bZco — Zoé Robledo (@zoerobledo) September 8, 2021

“Sí se hizo evacuación en Tula, lamentablemente lo que pasó en este hospital es que se quedó incomunicado, no hubo manera de asistirlos porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo”, argumentó la funcionaria.

“Si no hubiéramos evacuado el centro de Tula en la madrugada del lunes para amanecer martes, hubiera sido mayor la afectación”, aseguró.

Con respecto a la tragedia de los muertos en el hospital del IMSS en Tula, dijo que si hubo evacuación, pero el agua subió demasiado rápido.

“Sí hubo evacuación, pero lamentablemente en este hospital hubo incomunicación y la lluvia fue muy súbita, la inundación también fue… En 10, 15 minutos se inundó el hospital, fue mucha lluvia, mucha lluvia”, justificó.

Hasta el momento el gobernador Omar Fayad no ha declarado si recibió o no información sobre el posible desbordamiento de los ríos y el riesgo de inundación, pero aseguró a través de sus redes sociales que se revisarán los protocolos de emergencia para evitar que se presente una tragedia similar nuevamente.