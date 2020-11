IPN ofrece disculpa pública por feminicidio de alumna Marichuy Zamudio

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ofreció una disculpa pública por el feminicidio en 2016 de la estudiante María de Jesús Jaimes Zamudio.

Yesenia Zamudio, madre de Marichuy, arribó a las 14:00 horas al Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México para escuchar la disculpa pública del IPN.

Yesenia Zamudio señaló en entrevista con diversos medios de comunicación que no asistirá a la marcha que se llevará a cabo este miércoles con motivo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres porque no se siente segura, sin embargo, pidió a medios que no criminalicen las protestas.

"Le pido a los medios que no criminalicen nuestra lucha", dijo Yesenia Zamudio.

Marichuy, -como era llamada por sus amigos y familia-, de 19 años, era estudiante de Ingeniería Petrolera en el IPN, y hace cuatro años murió al caer del quinto piso de un edificio en la zona de Ticomán, en Ciudad de México.

De acuerdo con la madre de Marichuy, el 15 de enero de 2016 la joven salió de fiesta con sus compañeros de la universidad, a la cual asistió un profesor que la acosaba. Ese mismo día la joven cayó del edificio y murió una semana después en el hospital.

"Me dicen que si la hubieran intervenido inmediatamente, Mari estaría contándonos qué le hicieron", afirmó su madre en las primeras declaraciones que dio a la prensa.

Hace exactamente un año, durante la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la voz de Yesenia Zamudio retumbó en el antimonumento erigido por las víctimas de feminicidio, justo frente al Palacio de Bellas Artes.

"Cómo chingados no voy a estar enojada. Lo quiero quemar todo, me mataron a mi hija", gritó la madre de Marichuy a través de un megáfono. El video de su exigencia y el dolor con el que lo transmitió se replicó de inmediato en redes sociales, noticieros y medios internacionales.

2019 fue el año en el que las mujeres en la Ciudad de México fueron el eco del país para exigir un alto a la violencia y a los feminicidios. Ante la incomprensión de las autoridades y los oídos sordos de la policía, el grito de justicia se plasmó en cada rincón: monumentos, calles y bardas se habían pintado con el mensaje de #NiUnaMenos. Todas las marchas que iniciaron en agosto y culminaron en noviembre fueron por Marichuy y el resto de las mujeres asesinadas.

