Jesús Rodríguez Almeida asume mando en Puebla tras muerte de gobernadora

“El gobierno del estado de Puebla lamenta profundamente el fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y del coordinador parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Senadores, Rafael Moreno Valle”, así confirmó Max Cortázar, coordinador general de política, la muerte de la titular del Ejecutivo en la entidad.



En rueda de prensa, el funcionario señaló que el secretario general de gobierno Jesús Rodríguez Almeida asumirá el mando del gobierno tras la muerte de la gobernadora de Puebla.

Sin embargo ese no será un cargo definitivo y es que señaló también que “El Congreso convocará a nuevas elecciones en un plazo no menor 3 meses y no mayor a 5 meses contados a partir la publicación de la convocatoria” para la elección de un gobernador interino.





"El gobierno de Puebla exige la conducción de una investigación transparente, imparcial e independiente que conforme a las mejores prácticas internacionales esclarezca sin el menor margen de duda la situación que llevó a la pérdida de vida los tripulantes y pasajeros del helicóptero", sentenció el funcionario.

De igual forma Cortázar, señaló que en el accidente fallecieron los capitanes de la aeronave Roberto Cope Obregón y Marco Antonio Carrera, así como el asistente del senador, Héctor Baltazar Mendoza.