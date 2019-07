Jorge Carpizo, director de INPRODH, asesorará a la Policía Federal

Jorge Carpizo Aguilar es el abogado que aceptó representar a los policías federales en las diferentes mesas de diálogo que han propuesto para este viernes.

Carpizo Aguilar mencionó que como ciudadano está interesado en que se resuelva este conflicto, que por tres días ha tenido en paro de labores a los elementos policiacos.

"No represento a ninguna organización, soy presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos pero no estoy aquí como presidente, estoy aquí como ciudadano, para que se restablezca el orden".

Mencionó que su función será la de asesorarle y con ello evitar que se violenten sus derechos.

"Estamos asesorando porque me están invitando como observador, ni me han contratado, ni me han dado la encomienda de hacer una defensa".

Tras una asamblea elementos de la policía federal aceptaron la ayuda y asesoría legal para reiniciar el dialogo con las autoridades. Esto se da tras el rompimiento del día de ayer entre autoridades y elementos federales.

Sociedad Policías federales rompen con voceros, exigen indemnización

Los efectivos han señalado que quieren dialogar con el Secretario de Seguridad y Protección ciudadana, Alfonso Durazo, y demandaron su presencia a las 13 horas, asegurando que más allá de las críticas, quieren respuestas:

"Estamos dispuestos al dialogo, no incitaremos a la violencia. Queremos respuestas, no queremos criticas y esperamos una respuesta positiva de Durazo y acabar de esto de una vez".