La muerte de las abuelas disminuye hasta 27 % el empleo de las mujeres

El matriarcado siempre ha tenido un papel sumamente importante en México pues el papel de las mujeres, sobre todo las abuelas, se ha destacado por mantener cierto equilibro en el núcleo familiar.

Cuando las abuelas faltan en casa, la situación en la familia puede verse un tanto complicada sobre todo si éstas se encuentran al cuidado de los nietos, pues hace más difícil que las mamás puedan mantener sus empleos.

Abuelas y la brecha de género

Lo anterior incluso fue comprobado en un estudio llamado "Grandmothers and the gender gap in the Mexican labor market" (Abuelas y la brecha de género en el mercado laboral mexicano) realizada por el investigador Miguel Talamás, de la Northwestern University, el cual demostró que el deceso de las abuelas reduce el empleo de las madres en un 27%.

Si una abuela muere en la familia y se hacía cargo de los nietos es muy probable que la madre busque una oferta de guardería accesible económicamente hablando, sin embargo, en el caso de que la mamá no encuentre un sitio que se adecúe a sus necesidades, lo más probable es que tenga que renunciar a su trabajo para ocuparse del cuidado de los hijos.

Talamás asegura que la brecha de género es un tema central en el estudio de los mercados laborales. pues ante la ausencia de oferta de cuidados para la primera infancia, las mujeres reducen su tasa de empleo al tener hijos.

"Es decir que si se quiere ayudar a que las mujeres que quieran trabajar fuera de casa puedan hacerlo, es necesario aumentar la disponibilidad de oferta de cuidados de calidad, y que sean accesibles para el presupuesto familiar", señala Talamás.

Resultados de Miguel Talamás

Basándose en la encuesta de ocupación, de seguridad social y empleo en México desde 2005 a 2020, Talamás encontró que este tipo de hogares representa el 23% de la población total de México.

Asimismo, puntualizó que este efecto de reducción de empleo en las madres mexicanas permanece después del fallecimiento de la abuela mientras el niño no tenga edad para entrar a la escuela.

Además, señaló el ingreso de las madres disminuye 53% y reducen 30% las horas trabajadas. La situación puede complicarse hasta tal punto que, en caso de contar con el padre, éste podría darse de baja de su empleo, sin embargo, el investigador de la Universidad de Northwestern asegura que estos casos son los menos pues prolifera el hecho de que sea la mujer quien terminé por dejar su trabajo.

Por otro lado, Talamás detalló que existen casos en los que el 40% de los hogares asegura no necesitar de servicios de cuidado públicos o privados, debido a que un miembro de la familia termina por encargarse y en más del 60% de los casos es específicamente la abuela la quien termina haciéndose responsable de los cuidados.