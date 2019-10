Maltratan a brasileños en aeropuertos del país

El endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sólo se ha limitado a frenar el flujo de indocumentados en las fronteras sur y norte del país, sino además se ha traducido en un “maltrato” a turistas, principalmente sudamericanos, quienes están siendo víctimas de violación a derechos humanos por parte de personal del Instituto Nacional de Inmigración (INM).

“Infelizmente confirmo que el Gobierno de Brasil ha recibido una cantidad significativa de quejas de ciudadanos brasileños que son impedidos a entrar a México y que son maltratados por autoridades del INM en los aeropuertos internacionales del país”, afirmó para el Sol de México, Wanja Campos de Nóbrega, cónsul general de Brasil en nuestro país.

Agregó que a pesar de que esto no es nuevo, la situación se ha agravado en los últimos meses, con el reforzamiento de medidas para detener el flujo migratorio desde el sur, bajo la presión del gobierno estadounidense de Donald Trump.

De acuerdo con la diplomática, las denuncias más frecuentes son acerca de las condiciones inhumanas de las zonas de detención en los aeropuertos de la Ciudad de México y de Cancún, así como la falta de información de parte de los agentes migratorios sobre la situación legal de los pasajeros rechazados.

“Los viajeros se quejan de la falta de alimentos y bebidas durante su periodo de detención. Muy preocupante es también la información de que a muchos de ellos no se les brinda la posibilidad de comunicarse por teléfono con este consulado general, un derecho previsto en la Convención de Viena de las Relaciones Consulares”, advierte Campos de Nóbrega.

Dejó en claro, además, que, aunque el Gobierno de Brasil respeta las decisiones soberanas de México de admitir o no en su territorio a los extranjeros que desee, se preocupa por las condiciones en que sus ciudadanos son tratados durante su detención y espera para regresar a su país. “Los derechos humanos y respeto a garantías fundamentales no dejan de ser aplicables a un individuo cuya entrada a México no haya sido permitida”, dijo.

La cónsul general aseguró, además, que ya han tratado este tema con las autoridades mexicanas, en especial del INM, solicitando explicaciones y las razones de los rechazos de los viajeros brasileños.

“La situación es también preocupante para la industria turística mexicana, dado que se está construyendo, en Brasil, una imagen de que los turistas brasileños pueden ser maltratados por las autoridades migratorias mexicanas y perder su dinero en un viaje internacional, en el caso de que sean rechazados”, subrayó.

Brasil ya es, según datos de las autoridades mexicanas, el sexto país en términos de flujo de turistas a México. Anualmente, 360 mil turistas brasileños vienen a México.

Pero los turistas brasileños no son los únicos que han pasado por esta situación, a penas hace unas semanas, el legislador venezolano Reinaldo Díaz denunció el mismo trato para los turistas de su país en los aeropuertos de la CDMX y Cancún, aún cuando llegan con visa y los documentos en orden.

“Sin justificación legal alguna, retienen, deportan o niegan el libre tránsito de nuestros ciudadanos”, expresó Díaz Ohep, representante de la Comisión de Política Exterior en la Asamblea Nacional de Venezuela, en una carta oficial que le hizo llegar tanto al Instituto Nacional de Migración como a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Testimonios en redes sociales de turistas colombianos, argentinos y chilenos se han multiplicado, además, en redes sociales, a través de las cuales denuncian haber sido víctimas de maltrato en los aeropuertos mexicanos.

Consultado al respecto, el INM aseguró que, en apego a la Ley de Migración y su Reglamento, el Instituto tiene la facultad de realizar entrevistas breves para conocer el motivo de la visita de los ciudadanos de otros países y en caso de existir inconsistencias, llevar a cabo una segunda entrevista para confirmar los datos proporcionados por los extranjeros ante el Agente Federal de Migración.

Subrayó, además, que el ingreso de los visitantes extranjeros se debe llevar a cabo de acuerdo a los protocolos establecidos y con respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas. “El derecho de comunicarse con sus representantes consulares, así como el principio de no discriminación es parte fundamental de este procedimiento que lleva a cabo el personal del INM”, subrayó.

Por último, destacó que el Instituto tiene la tarea fundamental de proporcionar un servicio hospitalario y de calidad.