México tuvo 98 millones de vulneraciones de datos en 2020

Durante el 2020, año en el que inició la pandemia provocada por el covid-19, México recibió un total de 98 millones 252 mil 295 vulneraciones en sus datos, mismos que fueron robados o perdidos, advirtió Héctor Guzmán Rodríguez, socio y director del Área de Protección de Datos Prsonales en Bello, Gallardo, Bonequi y García, S. C.

Al participar en el Seminario internacional “Los retos de la protección de datos personales en la era digital”, el experto en transparencia y protección de datos personales especificó que esto ocurre porque ante el robo masivo de datos no se puede tener “seguridad al 100 por ciento”, por lo cual hizo un llamado a las autoridades a entender y analizar el fenómeno desde esa perspectiva.

“Estamos en un top que no es para enorgullecernos, pero que tampoco comparado con todos los demás países en el entorno podemos decir que estemos distintos ni alegados. Esto no significa que no seamos uno de los países que recibe más ataques cibernéticos, lo cual no significa que todo ataque sea exitoso”, dijo.

El especialista refirió que Estados Unidos, con 6 mil 219 millones 819 mil 956 vulneraciones, es el país más atacado.

En tanto, Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), especificó que en el país 92 millones de personas hacen uso de internet a través de cualquier dispositivo, lo cual representa el 71 por ciento de la población total.

Además, subrayó que, de acuerdo con un estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México, un 45 por ciento tuvo que aumentar su adopción tecnológica debido a la contingencia sanitaria, lo que ha posibilitado mayores flujos de información digital.

Por ello, resaltó la importancia de contar con un derecho como el de la protección de datos personales que sirve como “catalizador para salvaguardar los legítimos intereses de los usuarios de internet”.

Una vulneración, explicó, se define como la pérdida o destrucción no autorizada de los datos, según la legislación vigente, lo que acontece cuando una persona mal intencionada destruye archivos físicos o electrónicos que contienen datos personales; cuando se realiza el robo, extravío o copia no autorizada o se realiza un daño, alteración o modificación de los mismos.