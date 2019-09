No hay seriedad en instituciones: padres de normalistas tras liberación de El Gil

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa denunciaron que con la liberación de algunos de los implicados en el caso se demuestra que "no hay seriedad en las instituciones", ya que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pudo evitar que Gildardo López Astudillo saliera de prisión.

En entrevista al término de una reunión con Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Emiliano Navarrete, padre de José Navarrete González, dijo que existe una falta de atención desde la PGR, ya que "no presentó todos los señalamientos legales para estas personas (que fueron) detenidas y las consecuencias están ahí".

"Pero el nuevo fiscal General de la República también, se ve claro, que tenía descuidado todo esto y también vamos a exigir, en un momento, que llegó (Alejandro Gertz), pero no está poniendo atención en cosas muy importantes".

"El Fiscal es quien debió estar atento de refrendar y decirle al presidente que debe estar al pendiente de todo el proceso de Ayotzinapa y que no sigan saliendo personas (implicadas en el caso), porque están demostrando que no hay seriedad en las instituciones, cómo es posible que en lugar de que este gobierno funcione, ahora están ayudando a que se vea que no es funcional", dijo Emiliano Navarrete.

En el Palacio de Cobián, el padre del normalista víctima de desaparición forzada, se refirió a que el trabajo de la Comisión de la Verdad es muy lento, porque "no va tan rápido en hacer las investigaciones, pero vamos caminando firme y esperemos que pronto haya resultados".

En tanto, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas, expuso que en este reunión se abordó el seguimiento sobre los trabajos de colaboración de la Policía Federal y sobre todo "en algunos de sus integrantes qué responsabilidades tuvieron los días 26 y 27 de septiembre".

"La Policía Federal tiene una estación en Iguala y ver qué supieron, qué información tienen, qué pudieron hacer para prevenir y todas esas cuestiones se han preguntado y ahora, el objetivo fue dar dispuesta por parte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana".

Detalló que la SSPC presentó un informe donde se informa sobre las acciones que la Policía Federal está iniciando y los procedimientos que se tienen contra los elementos.