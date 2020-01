Van cinco mil migrantes deportados: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta ahora van cinco mil migrantes deportados a su país de origen, donde enfatizó que ya hay menos niños en estas caravanas.

“No se llenaron al 100% los albergues, se les dio atención como siempre y los albergues están a la mitad”.

Destacó que a la mayoría de ellos les mintieron y como consecuencia consiguieron un retorno asistido, además se refirió que no se puede dar una acusación a la ligera sobre grupos o líderes que estén detrás de ellos.

Recordó que ya se les había informado que no habría paso para llegar a la frontera con Estados Unidos, por lo que la gente decidió regresar y “nos llamó la atención que había muchos medios de información”.

“Muchos, muchos, muchos. Hubo provocaciones, se portó muy bien la Guardia Nacional, aguantó provocaciones. No se violaron derechos humanos”.

Subrayó que se están conformando caravanas, pero “cada vez tienen menos personas migrantes y cada vez hay más información y no manipulan”.

“No es fácil contar con la gente si no es con una causa justa”, añadió el mandatario.

Sobre si no tiene algún indicio sobre quién podría estar detrás de las caravanas, Lopez Obrador dijo en la conferencia matutina, que siempre se pregunta “¿De parte de quién?, me sostengo eso”.

Foto: AFP

“Es muy difícil que haya movimientos espontáneos, siempre hay una dirección o un propósito, pero vamos a ser respetuosos. Pero si no se cometen delitos, cualquier persona tienen libertad de manifestarse y ejercer sus derechos”, aseveró.

Comentó que hoy se presentó un informe general sobre migración, por lo que se comprometió que las próximas semanas se dará a conocer sobre política migratoria.

El Presidente aseguró que su gobierno está atendiendo a la gente pobre y humilde, por lo que el 97% de los hogares pobres de Mexico están recibiendo algún programa de Bienestar.

Recordó que cuando era jefe de gobierno una organización se acercó para pedirle que los recursos se los dieran a ellos para la construcción de vivienda, por lo que dijo que se negó a ello.

Frontera Hidalgo-Chiapas, 23 de enero 2020.- Personal de migración y de la Guardia Nacional sometiendo a un migrante Foto: Cuartoscuro

“Me metieron unas bocinas con un ruido tremendo frente a la oficina, pero aguantamos. Era muy interesante porque la gente protestaban apenados, no nos insultaban. Los líderes sí, pero la gente no. Pero si se fue atendiendo a los que lo necesitan, al pueblo, uno puede gobernar sin problema y eso es lo que estamos haciendo, no vamos a estar en contra de los ciudadanos o de la gente”.