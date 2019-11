Padres de niños con cáncer temen a austeridad del Insabi

“Somos padres de niños con cáncer, no somos imbéciles”, reprocharon padres y madres con menores en el Hospital Federico Gómez, quienes bloquearon el Senado de la República, a fin de que los legisladores atiendan sus demandas y pare la discusión y posible votación del dictamen que da vida al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Israel Rivas, padre de un menor de 10 años y quien encabeza el movimiento, denunció que incluso servidores públicos de la Secretaría de Salud (SSa), incluido su titular, Jorge Alcocer Varela les comentaron que había un sector que impulsa no apoyarlos, y que en reiteradas ocasiones se les ha informado que no hay suficiencia económica, aunada a los desabastos que se han señalado anteriormente.

“Yo no voté por esto”, comentó Israel, quien dijo “me siento profundamente decepcionado. Yo voté por Andrés Manuel (López Obrador), pero no para esto. Nosotros ocupamos el primer lugar de la decepción porque nos pegó a nosotros primero esto”.

“¿Cómo me siento que vayan por un expresidente (Evo Morales)? Fueron por él, se gastó lana y antier en el hospital no había medicamento. ¿Cómo te vas a sentir que quieres llegarte a lavarlas manos al hospital y a ponerte gel, porque estas en un área donde tienes que lavarte las manos y no hay?, quieres hacer popo y ¡no puedes ni limpiarte!, añadió.

Los padres y madres, rodearon el Senado por más de cinco horas hasta que una comisión especial les recibió para escuchar sus demandas, las cuales se centran en que les garanticen que las pólizas del seguro popular seguirán vigentes y que cuando caduquen sean sustituidas por un nuevo documento que tenga el mismo propósito, “que se llame como quieran ponerle, de acuerdo con sus intereses”.

Además, demandaron se les deje claro cómo funcionará el fondo para gastos catastróficos, de más de 40 mil millones de pesos, pues acusan que en el papel pareciera ser que será distribuido entre atenciones de primer, segundo y hasta de tercer nivel, lo cual afecta a los padecimientos crónico-degenerativos del tercer nivel y que son los más costosos, pues en estos se contemplan dijo, tratamientos de niños con cáncer que pueden llegar hasta los dos millones de pesos por niño.

“Se consultó para quitar un aeropuerto, ¡qué bueno que la democracia popular llega al pueblo México! Señor presidente le queremos ayudar a construir este país y esta nación, estamos con usted, pero queremos que en este tema tan importante también se nos tome en cuente. Que hagan una consulta con médicos, enfermeras, derechohabientes. Somos los que realmente sabemos cómo está el sistema de salud, sabemos las carencias del seguro popular”, añadió.

Toma de senado, acto político: SSa

Por su parte, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SSa, Pedro Flores Jiménez sentenció que no se ha dejado de atender a estos niños ni de buscar medicamento para atender el abasto necesario para los pacientes de cáncer y que este movimiento “es otra cosa, es una situación política” por la aprobación del dictamen por el cual se crea el Insabi, y que, por el contrario, ya trabajan en “lo que realmente les debería de interesar a los que están gritando”.

“Nosotros estamos atendiéndolos y créanme, los medicamentos están garantizados de todos los niños. Eso es lo que les debe de interesar, eso de que traigan a los niños y las pobres madres con los pobres niños eso se llama manipulación”, acusó.

Comentó que ya les solicitó sus planteamientos y se comprometió a atender sus demandas y hacerlas llegar al Poder Legislativo. “Si ahorita no los reciben porque están sesión, pero yo me encargo de hacérselos llegar”, aseguró.

Hay abastecimiento de medicamento: SSa

Flores Jiménez, informó que después de liberar recursos y hacer la petición, llegó más medicamento oncológico desde Argentina para atender a pacientes de cáncer.

Flores Jiménez detalló a El Sol de México que fue él mismo quien transfirió los recursos desde el pasado viernes para que se efectuará la compra de más medicamentos para atender a los pacientes de padecimientos oncológicos.

Añadió que estos llegaron desde el lunes 11 de noviembre, y que ya está siendo distribuido dentro del sistema de salud nacional para atender esta demanda, la cual dijo, es lo prioritario para estos pacientes que han denunciado desabasto en diversos momentos.

“Los gestionamos desde el pasado viernes, yo hice la transferencia de recursos y desde ayer me comentaron que ya estaban aquí en el aeropuerto”, comentó.

“Ya compramos más medicamentos en argentina, ya llegaron y ya se están empezando a distribuir”, agregó.