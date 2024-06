Paternidad responsable y las “nuevas” masculinidades

En la habitación sólo se encuentran Erick y su hija con tres meses de vida. Él, la carga cubriendo con el brazo derecho la espalda y con la mano izquierda le sostiene la cabeza. La arrulla, para tomar una siesta, luego de cambiarle el pañal y haberle preparado el biberón para alimentarla.

Erick Cruz, tiene la ventaja de trabajar de forma híbrida, lo que le permite pasar más tiempo en casa de su pareja, quien tuvo que volver al trabajo al término del permiso de maternidad de 84 días. El papá de 29 años ha decidido que debía ejercer una paternidad distinta a la que recibió de parte de su padre y ser más participativo en el proceso de crianza y de labores domésticas.

“Me ayudó mucho a crear un vínculo con mi bebé porque sí me tocó prácticamente de todo, desde la separación de su mamá por el trabajo, alimentarla, arrullarla para que tomara siestas, posteriormente ayudarla a fortalecer esta parte de actividades motrices para que empezara a gatear y toda esta cuestión. Es algo que me permitió mucho vivirlo de primera mano”, contó a El Sol de México.

Sociedad La paternidad millennial: una apuesta por el respeto y la igualdad

Él es uno de los miles de padres mexicanos que ejercen una paternidad presente o activa en un contexto de roles de género y tradiciones machistas, qué con la entrada del nuevo siglo, hombres y mujeres se han replanteado las responsabilidades dentro el hogar, y con los hijos, entre ambos géneros.

Ahora, es más común ver a padres cargando con la pañalera y el hijo en un canguro; haciendo más que solo proveer al hogar, participando en las labores domésticas y repartiendo las responsabilidades con su pareja, esto, de acuerdo con el sociólogo e investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Isaac Ali Siles Bárcenas, se debe a los cambios en la forma de entender la masculinidad y la feminidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2019, la más actualizada, las mujeres en México dedican el 67 por ciento de su tiempo diario en labores domésticas no remuneradas, mientras que los hombres, solo dedican un 28 por ciento de su tiempo, lo que demuestra la desigualdad en el reparto de las labores en el hogar, por lo que con la llamada paternidad activa se busca emparejar el tiempo que ambos dedican al hogar y a sus empleos.

Día del padre. Ilustración: Alejandro Gómez

“Antes una serie de labores las relacionamos directamente con lo masculino y lo femenino, por ejemplo, las labores de cuidado, de la salud o de cuidado cotidiano, la alimentación, etcétera; siempre, por muchos años las pensamos como labores propias de lo femenino; mientras que el trabajo productivo, el trabajo remunerado, lo pensábamos como algo masculino y eso también ha ido modificándose, ahora entendemos que las personas deben de participar en todas”, comentó Siles Bárcenas.

Erick coincide con lo explicado por el sociólogo en cuanto que ejercer una paternidad con mayor participación implica romper con los roles de género establecidos en la sociedad, por lo que implica un reto particular para los hombres, ya que hay todo un contexto social y familiar que ve mal que un hombre ejerza labores domésticas o de cuidados y el que una mujer no se dedique al cien por ciento al trabajo del hogar.

Sociedad La elección de no ser padre

“Mucho tiene que ver con el contexto social y con el contexto familiar que a mí me tocó vivir y que muchas veces, estos roles muy preestablecidos que también buscas la forma de romperlos, de darle la vuelta o salir un poco de ellos. Es un poco complicado, porque tal vez fue la forma en la que a ti te lo explicaron o te lo enseñaron en cómo debía comportarse o ser un hombre de familia y luego romper con todo eso”, contó.

Por su parte, Siles Bárcenas explicó que los hombres se dieron cuenta, en los últimos 30 o 40 años, que fueron educados para reprimir su parte emotiva y se comenzaron cuestionar esa formación hasta hacerlo con su manera de ejercer la paternidad y lo importante que era para el desarrollo de sus hijos, hijas e hijes, estar más cerca de ellos y brindarles esta educación distinta con mayor afecto y atención a sus sentimientos.

Padres de todas las edades festejaron con sus hijos el Día del Padres , en diferentes lugares públicos. Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro.com

“Los hombres pensaron que la paternidad también podría ser una fuente de gratificación en ese sentido para ellos, entonces el querer convivir con sus hijas, con sus hijos, con sus hijes, pasar tiempo de calidad con ellos, es una cosa que cada vez a los hombres les interesa más y manifiestamente desean ejercer su paternidad”, comentó el sociólogo e investigador.

Agregó que las generaciones más adultas han observado estos cambios y algunas personas los acogen y los adoptan muy bien, y, otras personas que no tanto, suelen presentar más resistencias al cambio; mientras que las generaciones más jóvenes cuentan con más referentes de ese tipo de formas de ejercer la paternidad, les parece más habitual y les resulta menos escandaloso, menos difícil de asimilar, lo que se puede observar de alguna manera entre el cambio generacional.

¿Qué son las nuevas masculinidades?

El concepto de “nuevas masculinidades” que ha surgido como parte de una interpretación de lo que es masculino, y ha empujado a más hombres a llevar una paternidad más activa; el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que aunque el término de “nuevas masculinidades” es un poco problemático, en definitiva la reinterpretación del género ha abierto las puertas para que tengan una paternidad responsable.





Las nuevas masculinidades consisten en ser mucho más abiertos con sus sentimientos con su manera de pensar y de vivir la paternidad, donde se ve como algo positivo.

Eso tiene que ver con esta idea de la masculinidad, que hoy en día está, de alguna manera, cuestionada porque muchos de sus elementos que entendemos como tradicionales han sido negativos, como la violencia, el autoritarismo, la ausencia tanto física como como emocional”, ejemplificó Isaac Ali Siles Bárcenas.

Y por lo tanto, “se alinean estas ideas de paternidad más presentes. Hoy en día se alinean con estas nuevas formas de entender la masculinidad, de pensar que los hombres, pues no lo saben todo, que no lo pueden todo, que no tienen que aguantarlo todo, que también a veces necesitan de ayuda, soporte. La paternidad y la masculinidad no son necesariamente lo mismo porque no todos los hombres son padres, ni todos los padres, necesariamente, a lo mejor se entienden a sí mismos como personas masculinas, pero, sí que están muy relacionadas”, añadió el experto en género.

Paternidades tienen que romper estereotipos

De la mano de esta reinterpretación de lo masculino de la paternidad, también hay obstáculos que los hombres tienen que enfrentar, desde humillaciones y comentarios negativos, cargados de una ideología de rol de género tradicional, hasta el mismo machismo que no les permite expresar sus emociones ni crear redes de apoyo con otros hombres para hablar de sus sentimientos, lo que ha comenzado a cambiar con pequeños grupos de padres que se juntan para apoyarse en el proceso de la paternidad.

Erick, contó que desde la familia enfrentó los comentarios negativos y etiquetas por ejercer su paternidad y cuidar de su bebé; pero también hubo otras personas que se sorprendieron por verlo cumpliendo con su responsabilidad de padre, incluso destacó que lo han felicitado por estar con su hija, por qué para muchas personas es una actividad relativamente nueva.

“Siento que los más recurrentes, pueden ser como en un núcleo familiar porque es como ese primer acercamiento. No recuerdo muy bien como fue como el haber lidiado con eso, porque sí, fue como muy al inicio, cuando estaba cuidando por más tiempo, ahorita creo que la forma de resolverlo es normalizarlo, que al final del día, es como si yo también lo hago y porque es mi responsabilidad y es mi obligación”, reflexionó.

Un padre persigue a su hijo que se atraviesa corriendo Paseo de la Reforma. Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com





También platicó que en estos tiempos con las “revoluciones de género” las personas deben tener en lo general mayor responsabilidad afectiva, empatía, lo que también debe ser parte fundamental en la vida de una pareja y más aún cuando deciden tener un bebé, “las dos partes tienen el mismo nivel de responsabilidad del mismo nivel de obligaciones y el mismo nivel de cuidado para para la crianza”.

“Tal vez por ahí a lo mejor, en algún punto pueda sentir como esa mirada de otros hombres cómo juzgando criticando, pero creo que no, va más allá; incluso siento que algunas mujeres, en un contexto social por ejemplo en la calle, puede parecerles hasta un poco tierno como un hombre se está haciendo cargo de una bebé”, platicó Erick.

Respecto a la relación con otras personas de su mismo género, que están paternando, para crear redes de apoyo y donde entre hombres puedan hablar de sus procesos y brindar acompañamiento como una comunidad, que puede estar integrada por familiares o amigos. También contó, que encontró a su red de apoyo en un par de sus amigos que fueron padres.

Considera que es muy importante tener redes de apoyo, ya que siempre se puede enfrentar un obstáculo y no saber cómo lidiar con él, por lo que al buscar ayuda uno se encuentra con estas personas que te pueden apoyar en momentos complicados con empatía por lo que estás pasando y con la experiencia para brincar el obstáculo.

Día del padre. Ilustración: Alejandro Gómez

“Creo que sí es muy importante, no solamente que sea una red de apoyo con familia, porque si bien es muy importante crear estos lazos de familias; creo que también hay un camino muy viable si encuentras a alguien que también está paternando, en mi caso yo tuve un amigo, que nuestras hijas se llevan alrededor de 4 o 5 meses, y la verdad es que la relación que hicimos con ellos fue a raíz de saber que las cuatro personas éramos papás”, compartió Erick Cruz.





Con la era digital también han surgido opciones para que los hombres creen comunidades y redes de apoyo, ya sea para su proceso de deconstrucción machista o para involucrarse de una mejor manera en la crianza de sus hijas, hijos e hijes, una de ellas es la comunidad de Papá Alfa, creada en 2019 y de la que Fabian Aguirre es content manager.





En la comunidad digital para hombres que son papás se dan consejos tanto por parte de especialistas, como entre los que conforman la comunidad; también se imparten talleres de primeros auxilios, de peinado para las hijas, entre otro tipo de acciones en las que se involucran padres de diferentes lugares y estratos sociales, para hablar sobres sus experiencias y mejorar su labor al cuidado de sus hijos, hijas e hijes.

Para Fabian, las masculinidades anteriores, son trabas que impiden una crianza óptima, al limitar las emociones; en la comunidad de Papá Alfa han visto de todo, asegura, desde los papás más abiertos a realizar ejercicios de auto conocimiento, hasta los que ponen una barrera para no interactuar emocionalmente con sus hijos u otras personas a su alrededor.

Una pequeña abraza fuertemente a su padre mientras este la lleva hacia una fuente, esto en el marco de la celebración del Día del Padre. Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.com

“Desde los papás que están súper abiertos a este tipo de de cosas, desde ir a una terapia psicológica, que están abiertos totalmente a hacer un ejercicio de autoconocimiento, pero también hay otros que ponen justo esta barrera, porque tienen este chip, de “cómo yo voy a demostrar sentimientos”, “cómo yo voy a ser cariñoso con las personas, yo soy un hombre”, “somos hombres, no payasos”, y cosas por el estilo”, contó.

Sin embargo, destacó que de todo el tipo de reacciones, afortunadamente a lo largo de estos años, han visto que cada vez son más los papás que tratan de abrirse. También señaló que hay varios retos a vencer, a causa de los estereotipos y roles de género que aún persisten en muchos lugares, desde el médico hasta en la familia, por lo que se debe normalizar la paternidad activa.

La banda debe topar que los papás también están involucrados en la crianza y se acabó. Hay que tratar a los papás, como se le trata la mamá, por ejemplo, algo que nos sucede de forma muy frecuente, en la comunidad, que si un papá va al pediatra y lleva a su niño, casi que lo primero que le dice el doctor es ¿dónde está la mamá? es como un “tú qué haces aquí” y es otra barrera más”, comentó.





“Lo que hacemos, es una chambota, que en este caso, nos sentimos muy responsables como medio de comunicación, para estar difundiendo este tipo de contenido. Es como de a ver banda, recuerden que si un papá se queda en casa y la mamá sale a trabajar, está bien, no lo hace menos hombre; cositas por el estilo, pero el principal problema es justamente los estereotipos de género, es nuestra principal barrera para para avanzar, incluso uno mismo en la familia o en el campo laboral”, agregó.

Sociedad ¿Qué piensan los padres millenial sobre las paternidades?

Día del padre, un momento para reflexionar

Respecto al Día del Padre, Fabián Aguirre considera que ese día se debería de disfrutar por parte de los padres y dejar el resto de los 364 días del año restantes para pensar y discutir sobre su proceso de paternidad y su autoconocimiento, sin embargo en este día es importante celebrarse por los logros, aunque parezcan pequeños celebrarlos por todo el esfuerzo que implicó que eso sucediera.





La verdad es que el Día del Padre sí los invitamos a que celebren, a que se relajen, se tomen una chela, olviden sus problemas, porque la verdad es que es banda que tiene mucho estrés encima, no lo demuestran porque son hombres, pero ahí hay un mundo de cosas encima, así que, para meterle ahí todavía más estrés en el Día del Padre pues eso no.Fabián Aguirre

“En el Día del Padre, celebra papá, celebra tus logros como papá en la crianza de tu hijo, celebra porque lograste que tu hijo pronunciara la “R”; celebra porque porque tu hijo comenzó a hablar, celebra por cualquier pequeño gran logro, que tengas en la crianza”, agregó Fabian a manera de conclusión.