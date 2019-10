Pide AMLO a periodistas buscar sus recursos para cubrir giras presidenciales

Luego del accidente que sufrieron periodistas que cubren la fuente presidencial, Andrés Manuel López Obrador dijo que asumen su responsabilidad, pero pidió a cada medio de comunicación que busquen sus recursos y organicen mejor su logística.

“Asumimos la responsabilidad y también dejamos en libertad para que los que no puedan cubrir porque no tengan posibilidad de hacerlo, no se arriesguen”, puntualizó el Presidente.

Entrevistado en el aeropuerto de Hermosillo, el mandatario dijo que “ya no es como antes, ya no podemos pagar los gastos”, por lo que la mejor opción es que los que no puedan asistir se queden en la Ciudad de México y los fines de semana los medios que tienen corresponsales puedan cubrir sus eventos.

El mandatario se solidarizó con los comunicadores accidentados “mi abrazo, mi cariño, fue muy lamentable lo que sucedió pero afortunadamente no pasó a mayores; me da mucho gusto verles recuperados”.

Confirmó que los periodistas que fueron intervenidos están bien, “salieron bien, muchas gracias por todo lo que hace, por todo el riego que se corre en estas giras, en este recorrido por el país”.

"Mi solidaridad, mi abrazo, mi cariño"



En el Aeropuerto de Hermosillo, AMLO se encontró con periodistas lesionados por el accidente de ayer en la carretera Obregón-Navojoa



Video | Cortesía pic.twitter.com/l523JjW2gc — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 27, 2019

Accidente

La tarde de este sábado, la camioneta que transportaba a varios de los reporteros que acompañan al presidente en su gira se accidentó en la carretera Obregón-Navojoa, en Sonora.

Así quedó la camioneta con reporteros que cubrían gira de AMLO en Sonorahttps://t.co/hdMJEuS5dN pic.twitter.com/HFa2tOI67g — El Sol de México (@elsolde_mexico) 26 de octubre de 2019 La camioneta había presentado fallas, relata Omar Franco, de Milenio, tras accidente de reporteros que cubren gira de AMLO en Sonora https://t.co/hdMJEuS5dN pic.twitter.com/SWiiUJiOra — El Sol de México (@elsolde_mexico) 27 de octubre de 2019

El accidente ocurrió en el kilómetro 189+700 de la carretera cuando la fuente presidencial era trasladada, como parte del servicio que provee el Gobierno federal, a Guaymas, segundo punto de la gira de López Obrador por el estado.

Los reporteros heridos fueron: Gabriela Jiménez Arellano, de esta casa editorial; Héctor Álvarez Fernández, de Notimex; Nicolás Galván Silva, de Milenio; Rafael Montes Albino, de Milenio; Alma Elizabeth Muñoz Rojas, de La Jornada; Alberto Muñoz Tlahuitz, de Grupo Fórmula; Sara Pablo Nava, de Grupo Fórmula; Omar Franco Pérez Reyes, de Milenio; Romina Solís Falconi, de Notimex; Pedro Villa y Caña, de El Universal.

Denuncias

Algunos reporteros señalan que viajaban en dos camionetas; la accidentada presentaba fallas desde un día anterior y que el conductor iba a exceso de velocidad, lo que deberá ser verificado de manera oficial.

Presidencia de la República ofrece a los periodistas de distintos medios el transporte para cubrir los mítines del Jefe del Ejecutivo que realiza en los estados del país.