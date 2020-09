Policías venían sobre nosotras, no les importó nada: fotoperiodista agredida en desalojo de CODHEM

La madrugada de este viernes un grupo de policías y granaderos del Estado de México agredió a feministas, familiares de desaparecidos y fotoperiodistas a las afueras de la Fiscalía de Atizapán en el Estado de México.

“Vinieron sobre nosotras, no les importó nada, ni que fuéramos fotógrafas, periodistas, activistas o madres”, contó Jackie, una fotoperiodista que fue agredida por los policías.

Jackie incluso intentó ser ahorcada por un oficial con el cordón de su gafete de prensa cuando trató de huir de la agresión policiaca, según narró a El Sol de México.

“Quise sacar mi carro de ahí y huir con varias compañeras y activistas que estaban siendo agredidas. Al momento de intentar subirme al auto un policía me tomó y me ahorcó con mi propio gafete mientras me gritaba y me insultaba”, contó.

La tarde de este jueves, un grupo de feministas y familiares de desaparecidos tomó las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) en Ecatepec como protesta ante la falta de respuesta de autoridades a sus quejas y exigencias.

Por la noche, policías mexiquenses desalojaron a las manifestantes y detuvieron a 13 personas que fueron presentadas ante el Ministerio Publico por su probable participación en el delito de ocupación ilegal de un inmueble destinado al servicio público.

Tras el incidente, varias feministas, entre ellas algunas que tienen ocupada desde el viernes la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro de la Ciudad de México, se presentaron a la Fiscalía de Atizapán para exigir la liberación de las detenidas. La protesta afuera de las instalaciones de la dependencia derivaron en el desalojo.

Jackie narró que los policías salieron de las instalaciones de la Fiscalía aventando bancas y objetos contra las manifestantes, además llevaban extintores para dispersarlas y agredirlas.

“Fueron muy agresivos, tanto que las chicas (las feministas que venían de la toma en la CNDH) que son muy valientes corrieron. Todas queríamos salir de ahí porque teníamos miedo de que nos golpearan y nos encerraran”, contó.

El ayuntamiento de Atizapán informó que ningún elemento de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito participó en los incidentes ocurridos en las instalaciones de la Fiscalía, sin embargo la fotógrafa asegura que hay imágenes, tanto fotos como videos, de las agresiones.