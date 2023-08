Por elección del nuevo rector de la UNAM, AMLO pide justica y honestidad en el proceso

Ante la renovación de rector de la UNAM, Andrés Manuel López Obrador se pronunció este martes en Palacio Nacional para que se respete la autonomía de la Máxima Casa de Estudios del país y que "se terminen los cacicazgos".

Durante su conferencia de este martes, el presidente deseó que el proceso de elcción a través de la democracia en la institución y que "se terminen los caciques al interior".

Esto luego de que la Universidad informó a través de su Junta de Gobierno que el próximo 21 de agosto emitirá su Convocatoria para el nombramiento de la persona que asumirá la Recetoría durante el periodo 2023-2027.

De acuerdo con el comunicado de la Junta, la elección de Rector tendrá varias etapas, de las cuales se darán detalles de cada una de ellas próximamente, además de los resultados.

Ante esto, el presidente López Obrador dijo que a la Universidad y a su comunidad estudiantil le toca resolver este asunto

“Ellos tienen que resolverlo, si están lanzando una convocatoria, es porque lo están haciendo de conformidad con el marco legal vigente, pero no me corresponde a mí opinar. Es una cuestión de los universitarios los que tienen que resolver esto”, subrayó.

Sin embargo, insistió que desea que haya justica y honestidad en el proceso de selección de Rector.

“Yo deseo, eso sí, de todo corazón que haya democracia, justicia, y honestidad y desde luego autonomía, pero en el sentido estricto, que no haya cacicazgos. No creo que eso no lo debe de decir, pero claro, los caciques duran hasta que el pueblo quiere”, concluyó.