Por pandemia 5.2 millones de estudiantes quedan fuera del ciclo escolar 2021-2022

La educación en México resiente los efectos de la pandemia por Covid-19, pues debido a la situación social y económica que se vive en el país, 5.2 millones de estudiantes de diversos niveles, interrumpieron sus estudios en el presente ciclo escolar 2021-2022.

Ante este escenario, entre enero de 2020 y agosto de 2021, el Fondo de Contingencia Covid, de la Universidad TecMilenio, brindó apoyos financieros por más de 91 millones de pesos a 28 mil 460 “aprendedores”, que pudieron continuar sus estudios.

“Nosotros no queremos que ningún joven se quede sin oportunidad de estudiar y que repercuta en su preparación profesional así como en su futuro y el de su familia. Tenemos la firme convicción de contribuir a que continúen su educación que los lleve a salir de esta crisis y aspirar a un mejor mañana lleno de posibilidades para que el país siga su crecimiento”, manifestó Daniel Ballesteros, vicerrector de la Región Norte de Universidad Tecmilenio y vicerrector de admisiones.

Sostuvo en entrevista con El Sol de México, que cualquier baja en la matrícula de las instituciones educativas, representa un mayor número de estudiantes que en el futuro tendrán menores posibilidades de progresar.

"Y esto se podría traducir en una mayor desigualdad social, por lo que es importante atender el problema y brindarles opciones".

Enfatizó: "Aunque la recuperación económica del país avanza al ritmo que se reactivan las actividades y se tienen más vacunas, todavía se siente el impacto de la crisis sanitaria en diferentes sectores, como el educativo, donde en este nuevo ciclo escolar, muchos jóvenes detuvieron su preparación por muchos motivos".

Manifestó que para facilitar que puedan continuar su educación, entre agosto de 2020 y agosto de 2021, Tecmilenio otorgó poco más de 186 mil becas.

Tras agradecer el apoyo periodístico de OEM, comentó que el país está ávido de conocer noticias agradables como las de brindar apoyo y hacer esfuerzos para salir adelante entre todos.

"Esta situación actual es una gran oportunidad para poder salir adelante. Es una característica de nuestro país que cuando las cosas no van bien, nos unimos para salir adelante".

Sobre las acciones de Tecmilenio dijo que tienen alto contenido social, desde su nacimiento como una iniciativa de “nuestra universidad hermana que es el TEC de Monterrey y nace con un gran fondo social de empresarios. Y no como una escuela privada que tiene dueño”.

Algo muy interesante del TEC y Tecmilenio es que no tienen dueño. “No tenemos que pensar en cómo sacar dinero, ni cómo nos exigen resultados para darles dinero. No. Tenemos como fin real el regresar lo que podamos a nuestra sociedad”.

Buscamos tener los mejores profesores, los mejores talleres o laboratorios para apoyar más a los estudiantes. “Y en estas circunstancias, desde que se inicia la pandemia, abrimos una conversación en la universidad en cómo podríamos tener un Fondo porque lo que se veía venir, no iba a ser fácil”.

El Fondo no es solo para hacer que vengan más alumnos sino para ayudar a todos los alumnos que teníamos y estábamos seguros de que se iban a ver impactados por la pandemia. "Y no nos equivocamos ni tantito".

"Hoy que venimos de una reunión de Consejo estoy muy orgulloso de decirles: Nos gastamos todo el dinero que nos autorizaron. Gracias a que se los regresamos a las familias, a personas que en diferentes grados en las escuelas del país y del mundo entraron en dilemas muy fuertes sobre el costo de la educación y sobre todo, sí es en línea".

Y esto pasó en todas las escuelas en el mundo, donde los padres dicen: “…No puedo pagar los estudios en línea…”

“También debemos de pensar que la educación tiene un costo esté en línea o no. Porque la calidad de la educación sea en línea o presencial es lo que nos mueve. Tenemos que pagar sueldo de los profesores”.

No fue un tema de cómo bajar las colegiaturas sino de cómo apoyar a las familias. “Y decidimos crear ese Fondo que se está acabando y me da tristeza porque me gustaría tener más recursos para apoyar a más familias”, refiere el vicerrector Ballesteros.

“Pero también me da mucho gusto de que hay muchas familias que gracias a eso, sus hijos no pararon sus estudios”, dice con satisfacción.

Si sabemos de alguien que tiene dificultades económicas, vemos la manera de cómo apoyarlo. Es fue lo que nos movió.

No se pueden detener estudios por falta de recursos

¿Y, cómo se puede acercar a un joven que al padre lo despidieron o cerró su negocio, para poder continuar sus estudios?

-Hay 2 maneras: la que funciona más fuerte en Tecmilenio es que la gente no se puede detener por falta de recursos. Nuestro modelo está basado en el “coach”, en el mentor, en la persona que conoce a los alumnos y debemos ser capaces de darnos cuenta de que lo pueden necesitar. Si hacemos nuestro trabajo y estamos cercanos a los alumnos.

En Tecmilenio tenemos muchos adultos : tenemos cerca de 25 mil que estudian. Quizás seamos la universidad privada más fuerte en educación de adultos. Fue muy rápido darnos cuenta quien necesitaba apoyo porque son gente que trabaja, que se esfuerza.

Pero también, los procesos de reinscripción continúa cada semestre, puso de manifiesto en área de admisiones o de Tesorería de tu campus o tu maestro a quien le puedes decir: “…oiga ando atorado, necesito ayuda…”, para aplicar a ese Fondo.

Y ese Fondo era tan fácil, porque está basado en la confianza. Fue uno de los ejes que decidimos hacer. Yo no puedo verificar sí lo necesita o no. Me debe bastar con el hecho de que alguien me diga: “Necesito ayuda para que nosotros lo ayudemos”.

No se hace estudio socio económico. No. Sí lo necesitas más rápido que ya, es como lo aplico. El monto variaba no era fijo diferente a otras universidades que bajaron a todos 5% en la colegiatura.

Un 20% o más de la población no han pedido ayuda, que también significa conciencia de la gente. En esta necesidad, variaba los porcentajes de un 5 hasta un 30% inclusive como apoyos; pero también es cierto que estos apoyos son de ahora, de la pandemia.

¿Y las becas?

-Tenemos un programa de becas impresionantemente fuerte. El 80% de la gente que estudia con nosotros tiene un tipo de apoyo por necesidad, porque son exitosos, porque son muy buenos en una habilidad que se busca y ellos lo demuestran, se ganan becas que tienen que ver con la meritocracia.

¿Sólo hablamos de estudiantes que están en TecMilenio, o de otras universidades o centros de estudio superior, se hacen acreedores a estas becas?

-Son para alumnos que vienen con nosotros del propio sistema o de otros sistemas de fuera. Si vengo de una escuela pública o de una privada, la que sea y tengo un proceso para pedir una beca, se puede dar.

Y el apoyo del Fondo específicamente para ayudar, también se aplica para quien lo necesite sea un alumno actual o uno que apenas va a venir con nosotros.

El Fondo de Becas es más grande que el Fondo de apoyo por el Covid. Esto es un esfuerzo adicional que hace la universidad por lo complicado de la actual situación.

Y no somos ajenos a esos 5.2 millones de estudiantes que ya no se inscribieron en este ciclo escolar

¿De cuánto es su matrícula en este ciclo?

-Vamos a llegar a 60 mil alumnos. Tenemos dos programas: el semestral que inicia como todas las escuelas del país y un programa que va en enero, en mayo y septiembre, enfocado para la educación en adultos. Es un programa más acelerado con el afán también de que como ya están en el mercado laboral se adecúe más a sus necesidades.

Tengo buenas expectativas de llegar a la meta de 60 mil alumnos. El trabajo no se ha hecho mal en 19 años que tiene ya Tecmilenio. Empieza a sonar y hacer eco en personas que en verdad quieren estudiar y eso nos ha traído buenos resultados.

La proporción un tercio preparatoria, un tercio profesional y otro tercio, quizás un poco más de adultos que estudian profesional o carreras ejecutivas o posgrados, maestrías.









