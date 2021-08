¿Cuánto costará el regreso a clases por cada hijo?

De cara al inicio del ciclo escolar 2021-2022, que podría comenzar de forma presencial, a distancia o híbrida, los padres de familia se enfrentan a un desajuste económico para cubrir los útiles escolares para sus hijos, en cualquier tipo de modalidad.

En un sondeo realizado por El Sol de México, algunos tutores se mostraron angustiados por llevar a cabo este gasto para el regreso a clases, señalando que éste ocurrirá en una “mala semana”, pues deberán adquirir los útiles antes de la quincena correspondiente.

➡️ Oficial el regreso a clases presenciales: estas son las medidas aprobadas por la SEP

Algunos padres de familia encuestados, prevén gastar desde mil 200 hasta 2 mil pesos para poder cubrir el material que sus pequeños necesitan para tomar clase, háblese a distancia o presencial.

“Mi niño va en primaria, en 5to, pero en caso de mandarlo a clases presenciales tendría que gastar como 2 mil pesos, entre uniformes, tenis, zapatos, que el cuaderno, el paquete de lápices… Y sinceramente ahorita no tengo para hacerlo”, declaró Elizabeth Chamorro Medrano.

Por otro lado, abogó que su hijo necesita convivir con otros pequeños debido a su edad ya que es sano para él, por lo que aseguró acceder a regresar al aula pero con las medidas necesarias.

Sociedad Por regreso a clases, recomiendan aplicar pruebas Covid a maestros

“Y aquí entra otro gasto, porque al menos yo lo voy a mandar con doble cubrebocas y careta, pero éstos no los voy a reutilizar, entonces tendría que comprar un paquete de cada uno, que me sale como en mil pesos por los dos, más o menos”

En el caso de Olga Olivares, madre de una pequeña que cursa el 6to grado de primaria, declaró que su hija continuará sus clases a distancia, sin embargo esta medida también le representará un gasto.

“Yo decidí que ella se quedara en casa y la escuela me indicó que no será necesario adquirir un nuevo uniforme, por ejemplo. Pero sí debemos comprar cuadernos, lápices y todo el material didáctico, lo que me va a costar cerca de mil 100 o mil 200 pesos”

Sociedad Vacunación en niños no es un objetivo ante el arranque de ciclo escolar: López-Gatell

El costo del regreso a clases en escuelas privadas

En el caso específico de las escuelas privadas el “costo por el regreso a clases” incrementa considerablemente, puesto que los padres de familia deben cubrir la colegiatura, aunado al listado de útiles escolares.

“Es un gasto tremendo. Para empezar la colegiatura que son 4 mil pesos mensuales, más los útiles que para este ciclo escolar que fueron aproximadamente 5 mil pesos, de puro cuadernos y el material que van a utilizar” , declaró para El Sol de México, Mirella Solís mamá de Santiago quien cursará el 3er grado de primaria.

Por otro lado, abundó que la escuela de su pequeño (Colegio Oviedo Schonthal) ya se prepara para un presunto regreso a clases presenciales, por lo que la institución le pidió a los padres una cuota para insumos en el plantel.

“Nos pidieron mil 500 para comprar toallitas húmedas, gel antibacterial y jabones. Pero no consideraron que nosotros también tendríamos que gastar en cubrebocas, caretas y todo lo que se necesita para su cuidado”

En total, puntualizó Mirella, el regreso a clases presenciales podría llegar a costarle más de 7 mil 100 pesos.

Regreso a Clases

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el inicio del periodo 2021-2022 ocurrirá el próximo 30 de agosto y finalizará el 28 de febrero del próximo año.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Para poder ejercer un regreso a las aulas más seguro, la SEP establece la implementación de nueve acciones clave que tienen la finalidad de que los alumnos tengan mayor seguridad, salud e higiene dentro del aula:

Integrar y activar Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en las escuelas de los tipos Básico, Medio Superior y Superior, quienes deberán establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se requiera.

Establecer filtros de salud: en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases.

Lavar las manos con agua y jabón y/o utilizar gel antibacterial.

Usar cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca todo el tiempo.

Mantener sana distancia.

Dar mayor uso a los espacios abiertos

Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar

Avisar inmediatamente a las autoridades competentes, en caso de que se detecte o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma respiratorio relacionado con el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)

Procurar entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional y promover, entre otros, el curso en línea SEP-SALUD “Retorno Seguro” ( climss.imss.gob.mx )









Te recomendamos el podcast ⬇️

Puedes escucharlo en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music