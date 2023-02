Ninoska Vásquez, de Miss Venezuela a ser acusada por trata de personas en México

Del año 2018 al 2020, la Secretaría de Gobernación identificó un total de mil 859 víctimas potenciales de trata de personas en el país, y ahora una Miss de belleza originaria de Venezuela ha sido implicada en un supuesto caso de prostitución con jovencitas mexicanas.

Su nombre es Yorbriele Ninoska Vásquez Álvarez, hoy te contamos quién es ella y cómo es que llegó a ser señalada en este caso.

¿Quién es Yorbriele Ninoska Vásquez Álvarez?

Yorbriele Ninoska es una modelo venezolana que ha consolidado su carrera gracias a la participación que ha tenido en certámenes de belleza, pero en especial, cuando fue ganadora en el Miss Earth Venezuela 2017.

El Miss Earth Venezuela fue la primera edición de este certamen cuya final se llevó a cabo el 20 de agosto de 2017 en el Hotel Intercontinental Tamanaco de Caracas, Venezuela.

En aquel momento, 26 candidatas de diversos estados y regiones del país compitieron por el título, donde finalmente resultó coronada Ninoska Vásquez, siendo su victoria un punto crucial en su carrera para tener más proyección a nivel internacional.

Desde que se le adjudicó este título, la Miss se desempeñó en una labor de concientización ambiental, creando proyectos ecológicos a faovr del planeta.

Tras haber terminado su reinado, la modelo ha estado trabajando para varias marcas de ropa como Alo Yoga y ha seguido protagonizando campañas de publicidad y pasarelas alrededor del mundo.

Posteriormente, se involucró en una relación de cinco años con el empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio.

Sin embargo, fue en 2020 cuando la venezolana dio por terminado su romance y que podría haber desencadenado que él la involucrara en el caso de trata.

Según Ninoska Vásquez, el caso es un montaje del empresario mexicano, quien supuestamente no ha dejado amenazarla desde que rompió con él.

Miss Venezuela involucrada en un caso de trata

La Miss Venezuela fue detenida el 28 de agosto pasado en Madrid, mientras que las autoridades mexicanas pedían su entrega por su supuesta participación en un caso de trata de personas en agosto de 2021.

De acuerdo con la investigación, la modelo habría participado con otras personas en una operación de trata, donde supuestamente ella engañaba a las jóvenes ofreciéndoles trabajo como azafatas para luego obligarlas a ejercer la prostitución.

Sin embargo, la Fiscalía española se opuso a extraditarla por la ausencia de pruebas que la involucraran en la participación de los hechos, además de desacreditar el proceso al ver que pudo ser instigado por su expareja.

"Todos los días que sitúan en México a Ninoska ella estaba en eventos internacionales", alegó la defensa.

Su abogado recordó que Vásquez Álvarez es actualmente modelo de varias marcas internacionales, con más de 1.2 millones de seguidores en redes sociales, donde incluso les envió un mensaje sobre los duros momentos que estaba viviendo debido a este caso.

"Es una persona pública que tuvo una relación de pareja con Francisco Javier Rodríguez Borgio, que es nada menos que uno de los mayores empresarios de México, dueño de la Fundación Big Bola, propietaria de 38 casinos en varios estados mexicanos y que está en la lista Forbes", subrayó.

Según esta versión, el empresario no aceptó la ruptura y, a partir de ahí, empezaron las amenazas, que se tradujeron cuando, el 26 de mayo de 2022, le mandó un mensaje con la foto de la orden de detención con el membrete de la Fiscalía General de Justicia de México.

"Yo me escondería debajo de las piedras, nos vemos en la cárcel, búscate al mejor abogado de México, esta vez no estoy jugando. Te está buscando Interpol, vete a Venezuela, no salgas nunca más de ahí. Si te encuentro, te quedas 25 años en la cárcel", decía otro de los mensajes.

Por ello, además de pedir la denegación de la extradición, el abogado solicitó que la Audiencia Nacional española deduzca testimonio para investigar los posibles hechos delictivos que haya podido cometer el empresario mexicano.

Con información de EFE