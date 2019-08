Reconoce AMLO que aún hay escuelas afectadas por sismos

En el arranque del ciclo escolar 2019-2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los niños de las escuelas afectadas por los sismos, siguen tomando clases en lugares improvisados.

Desde el patio de la Escuela Secundaria Técnica No.63 Melchor Ocampo, explicó que en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos no han terminado la reconstrucción de las escuelas.

“Así como esta escuela, yo quisiera que estuvieran todas las escuelas del país, desgraciadamente no es así. Hay muchas escuelas en mal estado, sobre todo las escuelas que fueron afectadas por los sismos, que todavía no se terminan de rehabilitar, no tenemos todavía las escuelas nuevas, y siguen los niños tomando clase en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, en Morelos, en lugares improvisados”, lamentó durante su discurso.

Afirmó que desde este año funcionará el programa La Escuela es Nuestra, por el que entregarán anualmente un presupuesto al comité escolar conformado por maestros, padres de familia y alumnos, para que realicen las reparaciones de infraestructura en los planteles de educación básica.

También anunció que este ciclo escolar el gobierno federal entregará 10 millones de becas para los estudiantes, desde la primaria hasta la universidad, con el objetivo de disminuir la deserción escolar.

Unas horas antes en la conferencia mañanera, el primer mandatario prometió que mantendrán un sistema de educación mixta, es decir, coexistirán las escuelas privadas con las públicas, bajo la promesa de que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles.

“Son mucho más las escuelas públicas que las particulares, mucho más los estudiantes de escuelas públicas que de escuelas particulares; sin embargo, nosotros vamos a mantener el mismo sistema de educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares sin hacer a un lado la educación privada”, comentó.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que hoy regresan a clases de 25 millones 417 mil 980 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, atendidas por un millón 219 mil 517 maestros.

Moctezuma Barragán aseguró que todos los paquetes de libros de texto gratuito fueron entregados puntualmente y cada paquete costó 400 pesos para los de primaria y 500 para los de secundaria.