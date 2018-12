Según estudio, 70% de mujeres ninis cuidan a familiares

Las mujeres tienen mayor posibilidad de ser ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan), ya que en el grupo de edad de 19-24 años, en el que 40 por ciento de las mujeres no estudia y ni trabaja, en comparación con el ocho por ciento de la población masculina, sin embargo, esto no significa que no trabajen, ya que siete de cada 10 se dedican al cuidado de familiares, esto de acuerdo al estudio Milennials en América Latina y el Caribe, ¿Trabajar o estudiar? del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

“Las mujeres ya están trabajando más horas, aunque su trabajo es en el hogar y no es remunerado. Ellas dedican casi el doble de tiempo que los demás jóvenes a cuidar a sus hijos, a familiares y a realizar labores domésticas”, dice la publicación.

A pesar de la denominación nini hace referencia a que no hacen nada, el estudio encontró que en realidad sí tienen actividades, aunque no remuneradas ni que les den un grado académico. Por ejemplo, al cuidado de familiares enfermos, de la tercera edad o hermanos menores, además a los quehaceres del hogar.

Por ello, una de las conclusiones es que se debe garantizarles oportunidades en lo que se refiere a la continuidad en sus estudios o la integración al mercado laboral. Por esto, se aplaude el programa “Jóvenes construyendo el futuro” para becar con dos mil 400 pesos que quieran seguir sus estudios o con tres mil 600 pesos para quienes busquen su primer empleo.